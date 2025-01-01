Yıldız Tilbe'nin Yüzünde Yanıklar Meydana Geldi: Son Halini Paylaştı

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİR DAHA SAÇIMA BOYA SÜRMEYECEĞİM"

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullandı.