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Cemre Ne Zaman Düşecek?

2025 1. cemre düşme tarihi

  1. Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2025 yılında ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin 2025'te düşeceği tarihler şimdiden araştırılıyor. İnanışa göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

    Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2025 yılında ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin 2025'te düşeceği tarihler şimdiden araştırılıyor. İnanışa göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

  2. 2025 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerden düşmeye başlıyor.

    2025 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerden düşmeye başlıyor.

  3. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. <br> Üç tane olan cemrenin <br>birincisi havaya (19-20 Şubat), <br>ikincisi suya (26-27 Şubat) <br> üçüncüsü (5-6 Mart) toprağa düşüyor.

    Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.
    Üç tane olan cemrenin
    birincisi havaya (19-20 Şubat),
    ikincisi suya (26-27 Şubat)
    üçüncüsü (5-6 Mart) toprağa düşüyor.

  4. CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE? "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. "cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

    CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE? "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. "cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.