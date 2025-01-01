İşte 5 Kanser Karşıtı Yiyecek!

Kanser hücreleri şekerle beslenir, yüksek şekerli, yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınmak iyi bir yoldur, ancak tükettiğimiz her şey vücutta nihayetinde şekere dönüştürülür, Ancak protein burada bir savaşçı gibi davranarak bir öğünün glisemik yükünü azaltmaya yardımcı olur. Bu eylemler sağlıklı hücreleri korumaya, kansere karşı savunmayı güçlendirmeye ve kanser gelişme riskini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca iyi bir kaynaktan protein takviyeleri almayı da düşünebilirsiniz.