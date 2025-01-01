İşte 5 Kanser Karşıtı Yiyecek!
Meme, kolon ve akciğer kanseri riskini azaltabilir
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Kanser, dünya çapında en zorlu hastalıklardan biri olmaya devam ediyor, ancak araştırmalar sağlıklı bir diyetin kanser önlemede önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Birçok çalışma, belirli yiyeceklerin kanser riskini düşürmede özellikle yararlı olduğunu belirtmiştir. Araştırmalar, vücudun hücrelerini hasardan korumaya ve genel sağlığı desteklemeye yardımcı olabilecek protein, antioksidan, lif ve düşük şeker açısından zengin yiyeceklere odaklanmaktır.
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Kanserli kişiler beslenme eksiklikleri geliştirme riski altındadır. Eksiklikler kanserin kendisinin veya cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi yaygın kanser tedavilerinin yan etkilerinin sonucu olabilir.
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PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER Örnekler: Vejetaryen olmayanlar için birinci sınıf protein-Yağsız kümes hayvanları, balık, yumurta süt, lor, baklagiller. Vejetaryenler için birinci sınıf protein- Süt ürünleri (süt, peynir, yoğurt) Bitki bazlı protein- Baklagiller, baklagiller, soya. Neden: Protein açısından zengin besinler, hücre onarımını ve büyümesini destekleyerek, bağışıklık sistemini güçlendirerek, hormonları düzenleyerek, iltihabı azaltarak ve detoksifikasyona yardımcı olarak kanser önlenmesine yardımcı olur.
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Kanser hücreleri şekerle beslenir, yüksek şekerli, yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınmak iyi bir yoldur, ancak tükettiğimiz her şey vücutta nihayetinde şekere dönüştürülür, Ancak protein burada bir savaşçı gibi davranarak bir öğünün glisemik yükünü azaltmaya yardımcı olur. Bu eylemler sağlıklı hücreleri korumaya, kansere karşı savunmayı güçlendirmeye ve kanser gelişme riskini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca iyi bir kaynaktan protein takviyeleri almayı da düşünebilirsiniz.
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MEYVELER Örnekler: Yaban mersini, çilek, ahududu, böğürtlen Neden: Meyveler, anti-inflamatuar ve anti-kanser özellikleri olan C vitamini, ellagik asit ve antosiyaninler gibi antioksidanlarla doludur. Serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olabilir ve ağız, yemek borusu ve meme kanserine karşı koruma sağlayabilir.
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ZERDEÇAL Zerdeçal, mutfaklarda yaygın olarak kullanılan parlak sarı bir baharattır. Neden: Zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkumin, güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Araştırmalar, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini ve meme, akciğer ve kolon kanserleri gibi belirli kanserlerin yayılmasını azaltabileceğini göstermektedir. Daha iyi emilim için zerdeçal, piperin içeren karabiberle tüketilmelidir.
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YEŞİL ÇAY Neden: Yeşil çay, özellikle kanser hücrelerinin büyümesini engellediği ve tümörlerin yayılmasını önlediği gösterilen epigallocatechin gallate (EGCG) gibi kateşinler olmak üzere polifenollerle doludur. Düzenli yeşil çay tüketimi meme, prostat ve kolorektal kanser riskinin azalmasıyla bağlantılıdır.
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YEŞİL SEBZELER Örnekler: Brokoli, karnabahar, kara lahana, Brüksel lahanası, lahana ve ıspanak, pazı, roka Neden: Turpgiller sebzeleri, kanserojenleri detoksifiye etmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen sülforafan ve indol gibi bileşikler açısından zengindir; bunların her ikisi de kanser riskini azaltabilir. Çalışmalar, düzenli tüketimin meme, kolon ve akciğer kanseri riskini azaltabileceğini göstermiştir. Yapraklı yeşillikler, kanserojen etkileri engellediği gösterilen klorofil içerir. Ayrıca kanser riskini azaltabilecek lutein ve zeaksantin sağlarlar.
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KANSER RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN İPUÇLARI Kanser riskinin artmasıyla bağlantılı olan işlenmiş etleri ve kırmızı etleri sınırlayın. Fırın ürünleri, rafine ürünler gibi yüksek glisemik indeksli ve aşırı işlenmiş yiyecekleri sınırlayın. Vücudunuzu detoksifiye etmeye yardımcı olmak için bol su için. Aşırı alkolden kaçının, çünkü bunun çeşitli kanser türlerinin riskini artırdığı gösterilmiştir. Yüksek şeker ve doymuş yağ içeren yiyecekleri sınırlayın.
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Hiçbir yiyeceğin tek başına kanseri "tedavi" edemeyeceğini veya önlenmesini garanti edemeyeceğini belirtmek önemlidir. Dengeli, besin açısından zengin bir diyet, düzenli egzersiz ve en önemlisi uyku. Sigara içmemek ve sağlıklı bir kiloyu korumak, kanser riskini düşürmede önemli bir rol oynayabilir. Kişi, özellikle ailesinde kanser öyküsü olanlar, kanser belirteçlerini kontrol etmelidir. Yüksek insülin seviyesi ile prostat kanseri/pakreas kanseri riski arasında daha güçlü bir ilişki görülmüştür. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.