"Ben Bu İşin Peşini Bırakmayacağım"
Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı: Kızı Tuğçe Tayfur'dan sert sözler
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"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
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VASİYETİ AÇIKLANDI 12 Şubat'ta vefatının üzerinden 40 gün geçmiş olacak olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.
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Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle: "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun." Açıklamada Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması ise dikkat çekti.
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TUĞÇE TAYFUR ATEŞ PÜSKÜRDÜ Vasiyet açıklaması üzerine Tuğçe Tayfur sessizliğini bozdu. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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4 BİRLİKTELİK 5 ÇOCUK
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor. Ferdi Tayfur?un Konya?da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı ve Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı.
TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI Sanatçı, Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur?un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikanlı eşi oldu. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, ?Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum? diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır?ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988?de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı, daha sonra ayrıldı.