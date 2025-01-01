Çöken Her Bina İbretlik!

EZGİ APARTMANI Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı da çok tartışıldı. 35 kişinin öldüğü apartmanda,, zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği öne sürüldü. Soruşturma sürecindeki bilirkişi raporları da bu yöndeydi. Ancak dava dosyasına eklenen son bilirkişi raporunda "kesilen kolonların binanın yıkılmasında etkisi yok" denildi. Tespit, tepki çekti. Ara kararını açıklayan mahkeme, son raporu kabul etmedi. Yeni bilirkişi raporu talep edildi. Firari işletmeciler Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı hakkında 876 yıl 6?şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Müteahhit ile fenni mesul ise 22 buçuk yılla yargılanıyor. Ezgi Apartmanı ile ilgili 7 belediye personeline de dava açıldı. İnşaat ve tadilat süreciyle bağlantısı olduğu belirtilen sanıklar için 15 yıla kadar hapis istendi.