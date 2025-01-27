EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2025 engelli memur ataması
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Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Memur olarak atanmak isteyen adaylar şimdi ise sonuçlara odaklandı. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilecek. İşte, 2025 engelli memur ataması hakkında bilgiler...
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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM?nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.