Diyabetin Erken Belirtisi!
Ciddi risk oluşturabilir
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Diyabet, genellikle diğer yaygın rahatsızlıkların belirtilerine benzeyen belirsiz semptomlar nedeniyle erken evrelerde teşhis edilmesi zor bir hastalıktır. Kontrolsüz kan şekeri seviyeleri yıllarca tespit edilmediğinde, birçok önemli vücut organına zarar riski oluşturabilir. Diyabetin daha popüler erken belirtileri sık idrara çıkma, kilo kaybı ve çok susama hissi olarak tanımlanırken, metabolik bozukluğun daha az bilinen belirtilerinden biri, tip 2 diyabetin bir belirteci olan kalıcı genital kaşıntıdır.
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Diabetes.co.uk'a göre genital kaşıntı, kan şekeri seviyelerinizin çok yüksek olduğunun bir işareti olabilir. Diyabette, kan şekeri seviyeleri anormal derecede yükselebilir, bu da vücudun enfeksiyonla savaşma yeteneğini azaltabilir. Genital kaşıntı, erkek veya kadın genital organlarında ve çevresinde kaşıntı, yanma veya kızarıklık/ağrı olarak tanımlanabilir.
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Genital kaşıntı veya yanma, kadın veya erkek mantar enfeksiyonuna işaret edebilir. Diyabetli kişilerin kan şekeri seviyeleri anormal derecede yükselebildiğinden ve mantar enfeksiyonunun büyümesi için ideal ortam sağladığından düzenli olarak mantar enfeksiyonlarına yakalanmaları yaygındır. Ayrıca vücudun enfeksiyonla savaşma yeteneğini azaltır.
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Bu semptom, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon veya STI ile kolayca karıştırılabilir, ancak sık idrara çıkma, susama ve kilo kaybı gibi diğer diyabet semptomlarıyla birleştiğinde bu diyabet belirtisi olabilir. DİYABET VE KAŞINTILI CİLT Diyabetli kişilerde ayrıca sinirlere zarar verebilen nöropati nedeniyle kaşıntılı cilt görülebilir. Kaşıntı genellikle diyabetik polinöropatinin bir belirtisidir; diyabet sinir hasarına yol açtığında gelişen bir durumdur.
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Diyabetli kişilerde sinir hasarı başlamadan önce, vücutta yüksek seviyelerde sitokinler - iltihaplı maddeler - dolaşır ve bu kaşıntıya yol açabilir. Kalıcı kaşıntı, diyabetli bir kişinin sitokin seviyelerinin artması nedeniyle sinir hasarı riski altında olduğunun bir işareti olabilir.
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DİYABETİN DİĞER BELİRTİLERİ Diyabet, bazıları kolayca gözden kaçabilen bir dizi semptomla kendini gösterebilir. Yaygın uyarı işaretleri arasında sık idrara çıkma, aşırı susama, açıklanamayan kilo kaybı ve kalıcı yorgunluk bulunur. Yavaş iyileşen yaralar, bulanık görme ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi diğer göstergeler de yüksek kan şekeri seviyelerinin sinyali olabilir.