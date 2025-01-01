Ferdi Tayfur'un Eski Eşi Necla Nazır Neden Hastaneye Kaldırıldı!

"Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz!"

Babasının miras bırakmadığı Tuğçe Tayfur da sosyal medya hesabından sert sözlerle açıklama yaptı. Ağabeyi Timur ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, "Ama siz şunu unutmayın. Kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize.