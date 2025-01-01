Robot Askerler Cephede!
Savaşta insanın yerini teknoloji alıyor
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Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, ordunun, cephede konuşlandırılmak üzere robotik araç birimleri oluşturacağını açıkladı. Bakanlık, Telegram mesajlaşma programında yaptığı duyuruda, üzerine silah monte edilmiş bir robotik aracın fotoğrafını yayınladı. İnsansız araçlar, özellikle de havadan kullanılanlar, savaşta kilit bir silah türü haline geldi.
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MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK ASKER YERİNE GEÇECEKLER Yetkililer, her iki tarafın da her ay on binlerce insansız hava aracını havaya konuşlandırması ve Ukrayna'nın insan gücü rezervlerinin azalmasıyla birlikte, karadaki ?mümkün olduğunca çok sayıda? askerin İnsansız Kara Araçları (İKA) ile değiştirilmesi için bir yarışın başladığını söylüyor. Açıklamada, projenin 2024 yazından bu yana askerlerle işbirliği içinde yürütülen denemelere dayandığı belirtildi. Ukrayna ordusu Kursk cephesinde Rus ordusu saflarına katılan Kuzey Kore askerleriyle de savaşıyor.
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"HAYATLARI KURTARAN ORDU" HEDEFİ Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov aralık ayında Reuters'a yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bu yıl on binlerce mürettebatsız robotik kara aracına ihtiyaç duyacağını söyledi. Savaşın her iki tarafındaki birimler, genellikle bir pilot tarafından kamera aracılığıyla uzaktan kontrol edilen UGV'leri zaten kullanıyordu. Savunma Bakanı, robot araçların saldırı, savunma, lojistik, yaralıların tahliyesi ve mayın döşenmesi ya da temizlenmesi için kullanılacağını bildirdi. Umerov, ?Amacımız, yenilikçi teknolojilerin en tehlikeli görevleri yerine getirmeye yardımcı olduğu ve savunucularımızın hayatlarını kurtardığı bir ordu yaratmaktır? diye konuştu.
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