Sadece 1 Bardak İçtiğinizde Etkisine İnanamayacaksınız

Ancak bozanın şeker içeriği yüksek olabileceğinden, diyabet hastalarının veya şeker tüketimine dikkat etmesi gereken kişilerin kontrollü tüketmesi önerilir. Ayrıca, bozanın kalorisi de göz önünde bulundurularak, aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Bu faydalar, bozanın dengeli ve düzenli tüketimiyle ortaya çıkabilir. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa, boza tüketmeden önce bir uzmana danışmanız önerilir.