Ege Kıyılarındaki Deniz Çekilmesi Tedirginliğe Neden Oldu

DENİZ ÇEKİLMESİ NEDENLERİ Genellikle bu durum, iki ana nedenden kaynaklanır: Gelgit Olayları: Denizlerin çekilmesi ve yükselmesi, dünyanın farklı yerlerinde doğal olarak görülen gelgit hareketlerinden kaynaklanır. Gelgitler, Ay ve Güneş'in yerçekimi etkisiyle meydana gelir ve deniz seviyesi belirli aralıklarla yükselip alçalır. Bu, günlük olarak belirli saatlerde görülür. Depremler ve Tsunami: Büyük bir denizaltı depreminin ardından deniz suyu çekilebilir. Bu tür bir durum, genellikle tsunami tehlikesinin habercisi olabilir. Deprem sonrası deniz çekildiğinde, bu, büyük bir dalganın yaklaştığını ve bir tsunami olabileceğini gösterir.