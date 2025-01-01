Kartepe'de Yüzlerce Araç Yolda Mahsur Kaldı
Kocaeli'nde hafta sonu Kartepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanırken, kayak merkezine giden yolda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.
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Haftasonu Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişi Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkmak istedi. Ancak zaman zaman kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
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Kayak merkezine çıkmak isteyen bazı araçlar kaza yapıp, bazıları da yolda mahsur kalınca trafik tamamen durdu.
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Trafik öğle saatlerinden itibaren uzamaya başladı. Akşam saatlerine doğru ise yol tamamen kapandı. Sürücüler ve araçlarda bulunanlar zor anlar yaşadı.
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YOL KAPANINCA TUZLAMA ARAÇLARI DA GEÇEMEDİ Bazı vatandaşlar çektikleri videolar ile yardım istedi. Yolun kapanması sebebiyle tuzlama araçları da bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.
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