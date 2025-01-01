En Ucuz İphone'un Çıkış Tarihi Sızdırıldı

IPHONE 14 TASARIMI VE TOUCH ID?NİN SONU Yeni iPhone SE 4, iPhone 14?e benzer bir tasarıma sahip olacak. Apple, kalın çerçeveleri ve Touch ID Ana Ekran düğmesini kaldırarak SE serisini modernleştirecek. Bu modelin piyasaya sürülmesiyle iPhone serisinde Touch ID tamamen sona erecek. Apple ayrıca kendi geliştirdiği özel modem çipini ilk kez bu modelde kullanmayı planlıyor. Apple?ın modem çipi Qualcomm?un modemleri kadar gelişmiş olmayacak, ancak bu hamle, şirketin Qualcomm?a olan bağımlılığını azaltma yolunda ilk adımı olacak.