"Terk Edilmiş Hissetmiyoruz"

GÖREV NEDEN AYLARCA UZATILDI? Planlandığı gibi giderse, Wilmore ve Williams, 5 Haziran?da başladıkları görev kapsamında yaklaşık 290 gün uzayda kalmış olacaklar. Oysa ki, bu uçuş Boeing?in Starliner uzay aracının ilk insanlı test uçuşu olarak sadece bir haftalık bir görev olarak planlanmıştı. Ancak Starliner, fırlatma sonrası itki sistemi sorunları ve helyum sızıntıları yaşadı. NASA bu teknik aksaklıkları haftalarca, ardından aylarca test etti. Sonunda, yetkililer Starliner ile Dünya?ya dönmenin çok riskli olduğu sonucuna vardı. Bu yüzden, uzay aracının insansız olarak geri getirilmesine ve Wilmore ile Williams?ın Crew 9 ekibiyle dönmesine karar verildi. Önce Şubat ayında dönüş planlanmıştı ancak Crew 10?un fırlatılmasını geciktiren çalışmalar nedeniyle bir ay daha eklendi. Şimdi ise daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.