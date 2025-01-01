Yüksek Teknolojili Güneş Arabası
Hindistan'da 45 yaşındaki matematik öğretmeni Bilal Ahmad Mir tarafından geliştirilen ülkenin ilk yüksek teknolojili güneş arabası ?RAY?in Haziran 2025'e kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor.
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Hindistan'da 45 yaşındaki matematik öğretmeni Bilal Ahmad Mir, ülkenin ilk yüksek teknolojili güneş arabası ?RAY?i geliştirdi.
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Aracın Haziran 2025?te piyasaya sürülmesi planlanıyor.
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Bilal, bu proje üzerinde 2012 yılında çalışmaya başladığını ve ilk prototipin 2022 yılında ortaya çıktığını belirtti.
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20 lakh rupiden fazla harcama yaptığını ve bir ışının başlangıç noktası olduğu ancak sonu olmadığı matematiksel konseptten esinlenerek bu araca 'Ray' adını verdiğini belirtti.
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