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Yüksek Teknolojili Güneş Arabası

Hindistan'da 45 yaşındaki matematik öğretmeni Bilal Ahmad Mir tarafından geliştirilen ülkenin ilk yüksek teknolojili güneş arabası ?RAY?in Haziran 2025'e kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor.

  1. Hindistan'da 45 yaşındaki matematik öğretmeni Bilal Ahmad Mir, ülkenin ilk yüksek teknolojili güneş arabası ?RAY?i geliştirdi.

    Hindistan'da 45 yaşındaki matematik öğretmeni Bilal Ahmad Mir, ülkenin ilk yüksek teknolojili güneş arabası ?RAY?i geliştirdi.

  2. Aracın Haziran 2025?te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Aracın Haziran 2025?te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

  3. Bilal, bu proje üzerinde 2012 yılında çalışmaya başladığını ve ilk prototipin 2022 yılında ortaya çıktığını belirtti.

    Bilal, bu proje üzerinde 2012 yılında çalışmaya başladığını ve ilk prototipin 2022 yılında ortaya çıktığını belirtti.

  4. 20 lakh rupiden fazla harcama yaptığını ve bir ışının başlangıç noktası olduğu ancak sonu olmadığı matematiksel konseptten esinlenerek bu araca 'Ray' adını verdiğini belirtti.

    20 lakh rupiden fazla harcama yaptığını ve bir ışının başlangıç noktası olduğu ancak sonu olmadığı matematiksel konseptten esinlenerek bu araca 'Ray' adını verdiğini belirtti.