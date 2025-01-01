İstanbul İçin Art Arda Kar Uyarısı
AKOM saat verdi, bazı uçuşlar iptal ediliyor
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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken İstanbul'la ilgili bir uyarı da AKOM'dan geldi. Yayımlanan yeni raporda İstanbul?da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağışı beklendiği belirtilirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarılarda bulunuldu.
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AKOM tarafından yapılan Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor." denildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeği belirtilen açıklamada, çarşamba gününe kadar kısa süreli kar yağışlarının etkili olabileceği belirtildi.
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AKOM?un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği?nden geldi. Valilikten yapılan açıklamada, ?Salı günü gün batımından sonra, soğuk havanın etkisi ile kuzey ilçelerinde kar şeklinde başlayacak yağışların; çarşamba sabahı ilimiz genelinde, özellikle Karadeniz'e bakan kuzey ilçelerimiz ile ilimizin yüksek kesimlerde etkili, İç ve Marmara'ya bakan kıyı kesimlerinde de örtü bırakacak şekilde kar yağışlı olması tahmin edilmektedir.? denildi. Beklenen yağış nedeniyle hava ulaşımında iptaller yaşanmaya başlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı?nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5?i, yarın yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10?unun iptal edileceği bildirildi.
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürdü. Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da etkili olan kar nedeniyle, bazı yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Beykoz'daki Yeni Riva Yolu'nda seyreden sürücüler karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı.
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Yağış nedeniyle bazı yollar beyaza bürünürken, park halindeki araçlar ile yeşil alanların üzeri karla kaplandı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Bazı araç sahipleri dörtlü flaşörlerini yakarak yolda beklerken, birçok noktada hazır bekletilen kar küreme araçları yolları temizledi. İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi de kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Tepeye çıkan bazı vatandaşlar fotoğraf çektirerek bu anları kayıt altına alırken, bazıları ise yürüyüş yapıp İstanbul Boğazı'nı seyretti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara?nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya?nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz?in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu?nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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MARMARA Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 7°C Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı EDİRNE °C, 7°C Çok bulutlu İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı SAKARYA °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
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EGE Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı DENİZLİ °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
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AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu HATAY °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu MERSİN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı SİVAS °C, -1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
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BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı DÜZCE °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KASTAMONU °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ARTVİN °C, 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu SAMSUN °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 8°C Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ ve Tunceli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, -5°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, -3°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı VAN °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu MARDİN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu ŞANLIURFA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
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