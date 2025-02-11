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İstanbul'da Okullar Yarın Tatil Mi?

Hangi illerde okullar tatil ilan edildi? 11 - 12 Şubat kar tatili olan iller

  1. Yurdun birçok şehrinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı kent merkezleri ve ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 11 Şubat kar tatili olan iller listesi...

    Yurdun birçok şehrinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bazı kent merkezleri ve ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. İşte, 11 Şubat kar tatili olan iller listesi...

  2. ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

    ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

  3. SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

    SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

  4. ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

    ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

  5. ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.

    ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.

  6. İSTANBUL'UN 9 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL Başakşehir, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy'de okullar bugün tatil edildi. 12 Şubat tarihinde okulların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

    İSTANBUL'UN 9 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL Başakşehir, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy'de okullar bugün tatil edildi. 12 Şubat tarihinde okulların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

  7. İSTANBUL İL GENELİNDE TATİL YOK Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul?un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir."

    İSTANBUL İL GENELİNDE TATİL YOK Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul?un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir."