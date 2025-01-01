122 Yaşına Kadar Yaşayan Kadının Sırrı
Bu 2 besin vazgeçilmeziymiş
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Fransa doğumlu Jeanne Louise Calment, 1997 yılında 122 yaşında hayatını kaybetti. Hayatı boyunca sağlıklı ve enerjik kalmayı başaran Calment?in uzun yaşam sırrı sorulduğunda cevabı oldukça basitti: Çikolata ve zeytinyağı.
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Sağlıklı yaşam uzmanlarına göre bu iki besin, bilimsel araştırmalarla da desteklenen sağlık yararlarına sahip. Woodard, "Zeytinyağı, sağlıklı yağlar içerdiği için kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir" dedi. Araştırmalar, günde bir ila iki yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin, kalp-damar sağlığını korumada önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
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Harvard Üniversitesi?nde yapılan bir araştırma da düzenli zeytinyağı tüketiminin erken ölüm riskini azalttığını ortaya koydu. "Zeytinyağı, içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve nörodejeneratif hastalık riskini düşürebilir" ifadelerini kullanan uzmanlar, özellikle Akdeniz diyetinin bir parçası olarak bu yağın önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor.
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TATLI BİR SAVUNMA KALKANI Calment?in uzun yaşamında önemli bir yere sahip olan çikolata ise, özellikle bitter türüyle dikkat çekiyor. Bitter çikolata, beyin fonksiyonlarını güçlendiren, hücreleri iltihaplanmadan koruyan ve bağışıklık sistemini destekleyen fenolik asitler ve antosiyaninler açısından oldukça zengin.
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Uzmanlar, özellikle bitter çikolatanın demir, magnezyum ve çinko gibi önemli mineraller içerdiğine dikkat çekiyor. Ancak çikolatanın ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirten araştırmalar, günde 28 ila 50 gram bitter çikolatanın sağlık açısından faydalı olabileceğini ortaya koyuyor. Antioxidants and Redox Signaling dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, kakao içeriği yüksek çikolatalar antiinflamatuar özellikleri sayesinde kalp-damar hastalıkları riskini azaltabiliyor. Bununla birlikte, aşırı çikolata tüketimi obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, dengeli bir tüketim öneriliyor.
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Günümüzde uzun ve sağlıklı yaşamın sırları üzerine yapılan araştırmalar, beslenme alışkanlıklarının belirleyici bir rol oynadığını gösteriyor.
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Jeanne Louise Calment?in beslenme tercihleri de bu görüşü destekler nitelikte. Çikolata ve zeytinyağı gibi besinlerin, doğru miktarda tüketildiğinde vücuda fayda sağladığı bilimsel verilerle kanıtlanmış durumda.
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Sonuç olarak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenler için beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek büyük önem taşıyor. Çikolata ve zeytinyağı gibi besinlerin doğru oranlarda tüketilmesi, uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşam için etkili bir yöntem olabilir. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir