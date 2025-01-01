Hizmetçisiyle Başı Dertte!
"Yalıyı elimden almaya çalışıyorlar'
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Yaşadığı sağlık sorunları sonrası evinde istirahate çekilen eski haber spikerinin hizmetçisiyle başı derde girdi. Muhtar, yabancı uyruklu hizmetçisinin kendisini soyduğunu belirterek savcılığa başvurdu.
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Reha Muhtar İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden düşerek yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz ay taburcu edilen 65 yaşındaki eski haber spikeri Reha Muhtar ile ilgili herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı.
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Sabah'ta yer alan habere göre; evinde çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin, kıymetli evraklarını ve özel belgelerini çalıp kaçtığını iddia ederek soluğu savcılıkta aldı.
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"YALIMI ELİMDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR" Olayı geç fark eden Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi