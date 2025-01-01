Hizmetçisiyle Başı Dertte!

Reha Muhtar İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden düşerek yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz ay taburcu edilen 65 yaşındaki eski haber spikeri Reha Muhtar ile ilgili herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı.