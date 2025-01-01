Engelli Memur Alımında Son Durum

Beş ilde eğitime 1 gün ara verildi
Beş ilde eğitime 1 gün ara verildi
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına ek gözetim
Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına ek gözetim
İstanbul'da kiralar yüzde 45 arttı: En pahalı semtler
İstanbul'da kiralar yüzde 45 arttı: En pahalı semtler
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
Türkmen gazı martta geliyor
Türkmen gazı martta geliyor
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
Beş ilde eğitime kar engeli
Beş ilde eğitime kar engeli
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz

Engelli Memur Alımında Son Durum

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

  1. 2025 EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli olacak. Geçtiğimiz yıl şubat ayında açıklanan EKPSS tercih sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor.

    2025 EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli olacak. Geçtiğimiz yıl şubat ayında açıklanan EKPSS tercih sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor.

  2. EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  3. EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM?nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM?nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.