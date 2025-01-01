Engelli Memur Alımında Son Durum
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
-
2025 EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli olacak. Geçtiğimiz yıl şubat ayında açıklanan EKPSS tercih sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor.
-
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemlerine dair sonuçlar, başvuruların ardından en kısa zamanda belli olacak. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
-
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM?nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.