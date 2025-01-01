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Berat Kandili'nin Önemi Ne?

Berat Kandili'nde ne olmuştur?

  1. Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili dolayısıyla yurt genelindeki camilerde programlar gerçekleştirecek. İşte, Berat Kandili hakkında bilgiler...

    Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili dolayısıyla yurt genelindeki camilerde programlar gerçekleştirecek. İşte, Berat Kandili hakkında bilgiler...

  2. BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

    BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

  3. "GÜNAHLARDAN ARINMAK İÇİN BİR FIRSAT" Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Berat gecesinin günahlardan, ayıplardan ve kirlerden arınma için bir fırsat olduğunu söyledi. Allah'ın berat gecesi vesilesiyle kullarını af ve mağfirete çağırdığını belirten Çalış, Hazreti Muhammed'in bir hadisinde bu gecede çok kişinin bağışlanacağını söylediğini aktardı. Bazı rivayetlere göre Kur'an-ı Kerim'in berat gecesinde de indirildiğini dile getiren Çalış, "Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve adalet dolu mesajlarını hayata taşıma anlamında bir muhasebe ve yeniden başlangıç gecesi olmalıdır. Böyle yapıldığında bu gece ramazan ikliminin başlangıcının Müslümanların hayatındaki müşahhas göstergesi haline gelmiş olacak." dedi. Berat gecesi için özel bir ibadet biçiminin olmadığının altını çizen Çalış, "Rivayetlerde bu gecede genel anlamda ibadet etme, gündüzleri de oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Bunun yanında tüm günah ve kusurlarımızla Rabb'imize yönelmeli ve O'ndan mağfiret dilemeliyiz. Eksikliklerimizi, kusurlarımızı tespit etmeli ve bunları bir daha tekrar etmeme hususunda kesin bir irade sergilemeliyiz." açıklamasını yaptı.

    "GÜNAHLARDAN ARINMAK İÇİN BİR FIRSAT" Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Berat gecesinin günahlardan, ayıplardan ve kirlerden arınma için bir fırsat olduğunu söyledi. Allah'ın berat gecesi vesilesiyle kullarını af ve mağfirete çağırdığını belirten Çalış, Hazreti Muhammed'in bir hadisinde bu gecede çok kişinin bağışlanacağını söylediğini aktardı. Bazı rivayetlere göre Kur'an-ı Kerim'in berat gecesinde de indirildiğini dile getiren Çalış, "Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve adalet dolu mesajlarını hayata taşıma anlamında bir muhasebe ve yeniden başlangıç gecesi olmalıdır. Böyle yapıldığında bu gece ramazan ikliminin başlangıcının Müslümanların hayatındaki müşahhas göstergesi haline gelmiş olacak." dedi. Berat gecesi için özel bir ibadet biçiminin olmadığının altını çizen Çalış, "Rivayetlerde bu gecede genel anlamda ibadet etme, gündüzleri de oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Bunun yanında tüm günah ve kusurlarımızla Rabb'imize yönelmeli ve O'ndan mağfiret dilemeliyiz. Eksikliklerimizi, kusurlarımızı tespit etmeli ve bunları bir daha tekrar etmeme hususunda kesin bir irade sergilemeliyiz." açıklamasını yaptı.