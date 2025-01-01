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Dünya'nın Sırrı Ortaya Çıktı

İç çekirdekte şaşırtan keşif

  1. Dünyanın iç çekirdeğine ulaşmak için yaklaşık 4 bin 800 kilometre derinliğe inmek gerekir. Bu yolculuk, farklı yoğunluklara sahip çeşitli katmanlardan geçmeyi gerektirir. Ancak iç çekirdeğe ulaşıldığında bir sürprizle karşılaşılabilir.

    Dünyanın iç çekirdeğine ulaşmak için yaklaşık 4 bin 800 kilometre derinliğe inmek gerekir. Bu yolculuk, farklı yoğunluklara sahip çeşitli katmanlardan geçmeyi gerektirir. Ancak iç çekirdeğe ulaşıldığında bir sürprizle karşılaşılabilir.

  2. SANILANIN AKSİNE SIVIYMIŞ! Şimdiye kadar, iç çekirdeğin tamamen katı olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmalar, iç çekirdeğin dış katmanının önceden sanılandan çok daha yumuşak ve kısmen sıvı olduğunu ortaya koydu. Bu sonuca, Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları ulaştı ve çalışmalarını Nature Geoscience adlı bilimsel dergide yayımladılar.

    SANILANIN AKSİNE SIVIYMIŞ! Şimdiye kadar, iç çekirdeğin tamamen katı olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmalar, iç çekirdeğin dış katmanının önceden sanılandan çok daha yumuşak ve kısmen sıvı olduğunu ortaya koydu. Bu sonuca, Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları ulaştı ve çalışmalarını Nature Geoscience adlı bilimsel dergide yayımladılar.

  3. İÇ VE DIŞ ÇEKİRDEK Dünyanın en içteki çekirdeği, büyük ölçüde nikel ve demirden oluşan kompakt ve katı bir yapıdadır. Burada 3,64 milyon bar basınç ve yaklaşık 6 bin santigrat derece sıcaklık hakimdir. Bu iç çekirdek, dış çekirdek tarafından çevrelenmiştir. Dış çekirdek sıvıdır ve esas olarak erimiş nikel ve demir karışımından oluşur. Dünya'nın dönüşüyle birlikte hareket eder ve sürekli akış halindedir.

    İÇ VE DIŞ ÇEKİRDEK Dünyanın en içteki çekirdeği, büyük ölçüde nikel ve demirden oluşan kompakt ve katı bir yapıdadır. Burada 3,64 milyon bar basınç ve yaklaşık 6 bin santigrat derece sıcaklık hakimdir. Bu iç çekirdek, dış çekirdek tarafından çevrelenmiştir. Dış çekirdek sıvıdır ve esas olarak erimiş nikel ve demir karışımından oluşur. Dünya'nın dönüşüyle birlikte hareket eder ve sürekli akış halindedir.

  4. Ancak iç çekirdek de hareket eder ve kendi ekseni etrafında döner. Bununla birlikte, bu dönüş ölçülebilir dalgalanmalara maruz kalır bazen hızlanır, bazen yavaşlar. Bu durum, gün uzunluklarını da etkileyebilir. Bu dalgalanmaların kesin nedeni ise hala tam olarak açıklanamamıştır.

    Ancak iç çekirdek de hareket eder ve kendi ekseni etrafında döner. Bununla birlikte, bu dönüş ölçülebilir dalgalanmalara maruz kalır bazen hızlanır, bazen yavaşlar. Bu durum, gün uzunluklarını da etkileyebilir. Bu dalgalanmaların kesin nedeni ise hala tam olarak açıklanamamıştır.

  5. İÇ ÇEKİRDEK SÜREKLİ DEĞİŞİYOR Yeni araştırmalar, bu gizemi açıklamaya yardımcı olabilir. İç çekirdeğin dış katmanının çok daha viskoz ve yumuşak olması, iç çekirdeğin dıştaki sıvı çekirdek ile daha fazla etkileşime girmesine yol açıyor. Ayrıca, bu yumuşak katman sürekli değişim içinde. Bazen sıvı dış çekirdeğe daha fazla yayılırken, bazen de daha sıkı bir şekilde iç çekirdeğe yapışıyor. Dış çekirdeğin çalkantılı hareketleri, iç çekirdeğin davranışında belirleyici bir rol oynuyor olabilir.

    İÇ ÇEKİRDEK SÜREKLİ DEĞİŞİYOR Yeni araştırmalar, bu gizemi açıklamaya yardımcı olabilir. İç çekirdeğin dış katmanının çok daha viskoz ve yumuşak olması, iç çekirdeğin dıştaki sıvı çekirdek ile daha fazla etkileşime girmesine yol açıyor. Ayrıca, bu yumuşak katman sürekli değişim içinde. Bazen sıvı dış çekirdeğe daha fazla yayılırken, bazen de daha sıkı bir şekilde iç çekirdeğe yapışıyor. Dış çekirdeğin çalkantılı hareketleri, iç çekirdeğin davranışında belirleyici bir rol oynuyor olabilir.