Dünya'nın Sırrı Ortaya Çıktı

İÇ VE DIŞ ÇEKİRDEK Dünyanın en içteki çekirdeği, büyük ölçüde nikel ve demirden oluşan kompakt ve katı bir yapıdadır. Burada 3,64 milyon bar basınç ve yaklaşık 6 bin santigrat derece sıcaklık hakimdir. Bu iç çekirdek, dış çekirdek tarafından çevrelenmiştir. Dış çekirdek sıvıdır ve esas olarak erimiş nikel ve demir karışımından oluşur. Dünya'nın dönüşüyle birlikte hareket eder ve sürekli akış halindedir.