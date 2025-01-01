Kalp Sağlığına İyi Gelen 5 Baharat
yemeğe lezzet katmasının yanı sıra baharatlar, ölçülü olarak kullanıldığında sağlığımız için oldukça faydası var.
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1-TARÇIN Ülkemizde özellikle tatlılardan sıkça kullanılan tarçın, kan şekerini düşürücü etkiye sahip olmasının yanında kolesterolü de düşürmeye yardımcı oluyor. Tarçın, günlük 1 çay kaşığı tüketildiğinde kalp damar sağlığına da katkıda bulunur.
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2- KİMYON Kalp sağlığına uygun bir baharat olan kimyon, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan flavonoidler içeriyor. Ayrıca kimyon; kan şekerini düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye katkı sağlar ve kanı sulandırarak damar sağlığına olumlu etki yapar.
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3- SARIMSAK TOZU Kan damarı esnekliğini iyileştirdiği ve kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürebilen sarımsak, kalp için oldukça önemli olan kan basıncını da düşürebiliyor.
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4- ZENCEFİL Birçok yemekte kullanılan, vücudun direncini arttıran zencefilin antioksidan ve iltihap azaltıcı etkisi var. Bu baharat, damar duvarları üzerinde olumlu etki yaparak tansiyonun kontrolünü de kolaylaştırır.
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5- KEKİK Kekik, antioksidan ve iltihap azaltıcı etkisiyle damar sağlığının korunmasına katkı sağlar. Bu baharatın kolesterol düşürücü etkisi de bulunur.