Kalp Sağlığına İyi Gelen 5 Baharat

2- KİMYON Kalp sağlığına uygun bir baharat olan kimyon, vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan flavonoidler içeriyor. Ayrıca kimyon; kan şekerini düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye katkı sağlar ve kanı sulandırarak damar sağlığına olumlu etki yapar.