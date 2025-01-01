Karlı Ve Buzlu Yolda Nasıl Araç Kullanılır?

MÜMKÜN OLDUĞUNCA ŞERİT DEĞİŞTİRMEYİN Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunda az hareket edilmeli, gereksiz şerit değişimlerinden kaçınılmalıdır. Çünkü yapılacak ani ve sert direksiyon hareketlerinden dolayı aracın her an ağırlık transferi bozulabilir, önden veya arkadan kaymalar yaşanabilir. Direksiyon hareketlerinin çok yumuşak olması, diğer sürücülerin hatalarından etkilenilmemesi için takip mesafesinin de artırılması iyi bir çözüm olacaktır.