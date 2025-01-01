Ramazan Ayı Yaklaştı, Tezgahta Yerini Aldı

İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Dünyanın un ambarıyız
Dünyanın un ambarıyız
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı
TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı
Erdoğan: Osmanlı'nın Mirası Bizim En Büyük Zenginliğimiz
Erdoğan: Osmanlı'nın Mirası Bizim En Büyük Zenginliğimiz
e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi
e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
Konut satışları yeni yıla artışla başladı
Konut satışları yeni yıla artışla başladı
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar
Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar
İthal ürünlere sıkı takip! Bakanlık harekete geçti
İthal ürünlere sıkı takip! Bakanlık harekete geçti

Ramazan Ayı Yaklaştı, Tezgahta Yerini Aldı

Fiyatı 200 TL ile bin TL arasında değişiyor

  1. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul?un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü?nde hurma satışları başladı. Tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki dükkanlar, farklı hurma çeşitleriyle tezgahlarını süsledi. Vatandaşlar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmalara yoğun ilgi gösterdi.

    Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul?un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü?nde hurma satışları başladı. Tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki dükkanlar, farklı hurma çeşitleriyle tezgahlarını süsledi. Vatandaşlar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmalara yoğun ilgi gösterdi.

  2. Bu yıl hurma fiyatları 200 TL ile bin TL arasında değişiyor. Medine, Kudüs, İran ve Tunus hurmaları en çok tercih edilen çeşitler arasında yer aldı. Esnaf, fiyatların hurmanın çeşidine ve boyuna göre değiştiğini belirtti.

    Bu yıl hurma fiyatları 200 TL ile bin TL arasında değişiyor. Medine, Kudüs, İran ve Tunus hurmaları en çok tercih edilen çeşitler arasında yer aldı. Esnaf, fiyatların hurmanın çeşidine ve boyuna göre değiştiğini belirtti.

  3. Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, Ramazan ayında hurma satışlarının arttığını ifade ederek, "Vatandaşlar iftarlarını hurma ile açmayı tercih ediyor. Bu nedenle satışlarımız her yıl bu dönemde artıyor. Yoğunluk yavaş yavaş başladı. Ramazan aylarında hurma daha çok tercih ediliyor. Hurmalar besin değeri olarak Ramazan ayları dışında da tüketilmeli. Tezgahlarda yaklaşık 10 çeşit hurma var. Fiyatlar hurmanın cinsi ve boyutuna göre değişiyor" dedi.

    Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, Ramazan ayında hurma satışlarının arttığını ifade ederek, "Vatandaşlar iftarlarını hurma ile açmayı tercih ediyor. Bu nedenle satışlarımız her yıl bu dönemde artıyor. Yoğunluk yavaş yavaş başladı. Ramazan aylarında hurma daha çok tercih ediliyor. Hurmalar besin değeri olarak Ramazan ayları dışında da tüketilmeli. Tezgahlarda yaklaşık 10 çeşit hurma var. Fiyatlar hurmanın cinsi ve boyutuna göre değişiyor" dedi.

  4. Ramazan öncesi hurma satışlarının başladığını ifade eden esnaf Hüseyin Yavuzer de "Tezgahlarımızı hazırladık. Ramazana az zaman kala satışlar artıyor. Fiyatlar 170 liradan 850 liraya kadar çıkıyor. Hurmalar genel olarak Suudi Arabistan?dan, Kudüs?ten, Cezayir?den geliyor. Geleneksel olarak oruç açarken hurma tüketiyorlar" şeklinde konuştu.

    Ramazan öncesi hurma satışlarının başladığını ifade eden esnaf Hüseyin Yavuzer de "Tezgahlarımızı hazırladık. Ramazana az zaman kala satışlar artıyor. Fiyatlar 170 liradan 850 liraya kadar çıkıyor. Hurmalar genel olarak Suudi Arabistan?dan, Kudüs?ten, Cezayir?den geliyor. Geleneksel olarak oruç açarken hurma tüketiyorlar" şeklinde konuştu.

  5. Alışveriş için Eminönü?ne gelen vatandaşlardan Emine Çetin ise "Hurma, Ramazan geleneğinde önemli bir yere sahip. Bütçemize uygun hurmayı seçtik. Özellikle Ramazan ayında daha çok hurma tüketiyoruz" ifadelerini kullandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Eminönü?nde hurma satışlarının daha da artması bekleniyor.

    Alışveriş için Eminönü?ne gelen vatandaşlardan Emine Çetin ise "Hurma, Ramazan geleneğinde önemli bir yere sahip. Bütçemize uygun hurmayı seçtik. Özellikle Ramazan ayında daha çok hurma tüketiyoruz" ifadelerini kullandı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Eminönü?nde hurma satışlarının daha da artması bekleniyor.