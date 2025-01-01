Yatmadan Önce Tüketildiğinde Cildi Yaşlandıran 4 Besin

Dr. Jameson, sağlıksız atıştırmalıklar yerine doğal meyve suları, havuç, elma, peynir, badem ve fıstık ezmesi gibi alternatiflerin tüketilmesini tavsiye etti. Bu besinler, insülin seviyelerinin dengelemesine yardımcı olur ve gece boyunca cilt onarımını destekler.