'Kırk'ında Öfke Kustular!
Vefatının 40'ıncı gününde Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okutan Tuğçe Tayfur, çıkışta yaşananlardan dolayı neredeyse baygınlık geçiriyordu.
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Merhum sanatçı Ferdi Tayfur?un vefatının 40?ıncı gününde Eyüp Sultan Camii?nde mevlit okutan Tuğçe Tayfur, çıkışta yaşananlardan dolayı neredeyse baygınlık geçiriyordu.
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Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu. Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da mevlit okutuldu.
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Ferdi Tayfur'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.
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TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; ?Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok? dedi. Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur ?Bugün sadece dua? diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.
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"NURLARDA YATSIN" Necla Nazır da mevlit sonrası ?Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" diyerek hiçbir soruya yanıt vermedi.
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Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutan yeğeni Şirin Gözalıcı ise ?Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin? dedi.
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Şirin Gözalıcı'ya bir muhabir 'Mirasını da size bıraktı' deyince Gözalıcı soruları cevaplamadı ve ters bakışları ile yanıt vermedi. Gözalıcı'nın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.