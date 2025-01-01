İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?
İstanbul için kritik uyarı
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İstanbul Valiliği, Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girilmesinin beklendiğini aktardı. Geride bırakmaya hazırlandığımız haftada megakentte kar yağışı bölge bölge etkisini hissettirirken eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmişti. Yeni haftada yurt genelinde ise hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında gerilemesi bekleniyor. İstanbul?da bu geceden itibaren akşam saatlerine kadar yağışlar etkisini hissettirecek. AKOM ve İstanbul Valiliği?nden beklenen açıklama geldi. Peki İstanbul?a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte, kar yağışının beklendiği tarihler
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İSTANBUL?A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İstanbul?da devam eden yağışların, Pazar gecesinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Salı günü kuvvetli yağışların Çarşamba günü karla karşılık olarak görülmesi ön görülüyor.
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada perşembe ve cuma günü aralıklı olmak üzere kar yağışı beklendiği aktarıldı. Yapılan uyarıda meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
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İSTANBUL?DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ Afet ve Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (AKOM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ? Yağışlı havanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini artırması, öğle saatlerinde kuvvenmesi beklenmektedir. Pazartesi ile birlikte bölgemizde yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı, sıcaklıkların 3-6 C° düşerek kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilmektedir? ifadeleri kullanıldı.