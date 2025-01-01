İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?

İstanbul Valiliği, Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girilmesinin beklendiğini aktardı. Geride bırakmaya hazırlandığımız haftada megakentte kar yağışı bölge bölge etkisini hissettirirken eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmişti. Yeni haftada yurt genelinde ise hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında gerilemesi bekleniyor. İstanbul?da bu geceden itibaren akşam saatlerine kadar yağışlar etkisini hissettirecek. AKOM ve İstanbul Valiliği?nden beklenen açıklama geldi. Peki İstanbul?a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte, kar yağışının beklendiği tarihler