Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç Ve Sahur Tarihi
2025 Ramazan ayı tarihleri
-
İslamın temel şartlarından oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ayı olarak kabul edilir. Bu tarihlerde müslümanlar çeşitli ibadetlerini yerine getirirken kalp kırmamaya, iyilik yapmaya ve daha özenli davranmaya dikkat eder. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı dinler takvimini yayınladı. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili?nin de geride kalmasıyla birlikte gözler ?On Bir Ayın Sultanı?nın başlayacağı tarihlere çevrildi. Peki İlk oruç ve sahur ne zaman? İşte, Diyanet?in yayınladığı dini günler takvimi
-
RAMAZAN AYI 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR? Geçtiğimiz yıla göre bu sene Ramazan ayı, 10 gün önce başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi duyururken bu yıl idrak edilecek Ramazan?ın da programı belli oldu. Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Cuma gününü, Cumartesi?ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Ramazan ayı 29 Mart 2025 tarihinde tutulacak son oruçla birlikte tamamlanacak.
-
BAYRAM TATİLİ 3 GÜN SÜRECEK Ramazan ayı tamamlandıktan sonra 3 günlük bayram idrak edilecek.Ramazan ayı bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı boyunca özel ve kamu bankaları, belediye,valilik, muhtarlık, SGK, noterler ve diğer birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak. Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde;
-
Ramazan Bayramı arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Bayramı 1. günü: 30 Mart Pazar Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi Ramazan Bayramı 3. günü (son) 1 Nisan Salı
-
KURBAN BAYRAMI HAZİRAN?DA İDRAK EDİLECEK İslam alemi için bir diğer önemli bayram olan Kurban Bayramı ise bu yıl Haziran ayında idrak edilecek. Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde başlayan Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı tatili toplam 4 gün boyunca sürecek.