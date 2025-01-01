Sağlıklı Diye Yiyoruz Ama Kanser Nedeni
Uzman doktor 5 besini sıraladı
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İngiltere?de yapılan araştırmalara göre, her iki kişiden biri yaşamı boyunca bir kanser türüne yakalanıyor. Ancak erken teşhis sayesinde tedavi sürecinin başarısı büyük ölçüde artırılabiliyor. Akciğer kanseri, dünya genelinde meme kanserinden sonra en yaygın ikinci kanser türü olarak biliniyor. Buna rağmen ölüm oranları açısından en riskli kanser türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre, akciğer kanseri teşhisi konulan hastaların %80?i sigara kullanıyor ve bu durum tedavi edilmediği takdirde ciddi hayati riskler taşıyor.
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SOĞUK ALGINLIĞIYLA KARIŞTIRILIYOR Uzmanlar, akciğer kanserinin erken dönem belirtilerinin sıklıkla soğuk algınlığı veya alerjik reaksiyonlarla karıştırıldığını ifade ediyor. Ancak bu belirtilerin göz ardı edilmesi, hastalığın ilerlemesine ve tedavi sürecinin zorlaşmasına neden olabiliyor. Akciğer kanseri, akciğerde oluştuğunda birincil, başka organlardan akciğere sıçradığında ise ikincil kanser olarak adlandırılıyor. Hızla yayılan agresif bir kanser türü olan bu hastalıkta erken teşhis, hastanın yaşam süresini uzatma açısından büyük önem taşıyor.
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İLK BELİRTİLERİNDEN BİRİ: ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK
Uzmanlara göre, akciğer kanserinin en yaygın ilk belirtisi sabah uyandıktan sonra yaşanan şiddetli öksürük. Özellikle renkli balgamla birlikte görülen öksürük, kanser ihtimalini artırıyor.
AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?
Uzun süredir devam eden veya değişen bir öksürük Derin nefes alırken veya hapşırırken artan ağrı Nedensiz yere gerçekleşen kilo kaybı Sürekli halsizlik hissi Günlük aktiviteler sırasında bile nefes almakta zorlanma Öksürükle birlikte kan veya kanlı balgam gelmesi Sık sık tekrarlayan enfeksiyonlar
Bu belirtiler başka sağlık sorunlarının da işareti olabilir. Ancak herhangi bir şüphe durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurulması hayati önem taşımaktadır.
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Amerikan Kanser Derneği?ne göre, kan tükürmek genellikle akciğer kanseriyle ilişkili diğer belirtilerle birlikte görülüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ise en yaygın akciğer kanseri belirtilerini şu şekilde sıralıyor:
Geçmeyen öksürük Kalıcı nefes darlığı Açıklanamayan yorgunluk Açıklanamayan kilo kaybı Nefes alırken veya öksürürken ortaya çıkan ağrı Kanlı balgam Ses kısıklığı İştah kaybı Bronşit ve zatürre ile tekrarlayan enfeksiyonlar Hırıltılı solunum
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Sabah yaşanan inatçı öksürüğün, akciğer kanserinin erken habercisi olabileceği unutulmamalıdır. Bu tür belirtiler yaşayan kişilerin, zaman kaybetmeden bir doktora başvurması büyük önem taşımaktadır. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.