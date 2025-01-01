Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor Mu?

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ? Ankara'nın merkezinden büyük bir fay hattı geçmese de, kentin çevresindeki birçok ilçe aktif fay hatları üzerinde yer almaktadır. Özellikle Ankara'nın kuzeyinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ve en tehlikeli fay hatlarından biri olarak kabul edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı, bölge için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu fay hattı, geçmişte büyük depremler üretmiş ve gelecekte de ciddi sismik hareketlilik yaratma potansiyeline sahiptir.