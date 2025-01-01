Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor Mu?
Ankara deprem bölgesi mi?
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Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Son olarak Ankara'da meydana gelen deprem tedirginliğe neden oldu. Meydana gelen sarsıntılar ardından Ankara deprem risk haritası merak ediliyor. Peki, Ankara deprem bölgesi mi? AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
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ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ? Ankara'nın merkezinden büyük bir fay hattı geçmese de, kentin çevresindeki birçok ilçe aktif fay hatları üzerinde yer almaktadır. Özellikle Ankara'nın kuzeyinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ve en tehlikeli fay hatlarından biri olarak kabul edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı, bölge için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu fay hattı, geçmişte büyük depremler üretmiş ve gelecekte de ciddi sismik hareketlilik yaratma potansiyeline sahiptir.
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Öte yandan, Ankara'nın güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı bulunmaktadır. Bu fay, geçmişte orta büyüklükte depremler üretmiş olup, bölgedeki yerleşim yerleri için dikkate alınması gereken bir risk faktörüdür.
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EVİMİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU? Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.