Zeytin çekirdeği yutulursa ne olur?

YUTULAN ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ ZARARLI MI?

Bazı insanlar zeytinin saklandığı yerde yutar ve faydalı olduğunu savunur. Zeytinyağının içeriğinde lif ve bazı antioksidanlar bulunsa da mide tarafından sindirilemediği için faydasını görmek zor olabilir.

Eğer küçük bir zeytin çekirdeği yutulduysa, genellikle bir sorun olmaz ve birkaç gün içinde atılır. Ancak büyük bir çekirdekse veya mide-bağırsak hastalığınız varsa, bir uzmana danışmak faydalı olacaktır.