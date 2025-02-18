Kış Daha Bitmedi: Sıcaklık 12 Derece Azalacak!
İstanbul ve Ankara'da kar alarmı!
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Türkiye Sibirya'dan gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına girdi. Hafta boyunca tüm bölgelerde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara ve İstanbul'da bugün karla karışık yağmur, yarından itibaren ise kar yağışının etkili olacak.
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HAVA SICAKLIĞI 8-12 DERECE AZALACAK Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması beklendiği belirtildi. Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla hava sıcaklıklarının yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor." bilgisi verildi.
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ANKARA VE İSTANBUL'A KAR UYARISI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da bugün karla karışık sağanağın, çarşamba günü ise kar yağışının, İstanbul'da da bugün karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının, Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağının belirtildiği açıklamada, gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği vurgulandı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığının aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler verildi: "Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5."
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METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının çarşamba günü bölge genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmekte. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü?nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz ettiği bildirildi" denildi. Bölgede çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: "İstanbul eksi 1, Edirne: eksi 6, Kırklareli: eksi 6, Tekirdağ: eksi 5, Kocaeli: eksi 4, Sakarya: eksi 4, Yalova: 0"
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bölgemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bölgemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde haftasonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı; dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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