Kış Daha Bitmedi: Sıcaklık 12 Derece Azalacak!

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının çarşamba günü bölge genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmekte. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü?nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz ettiği bildirildi" denildi. Bölgede çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: "İstanbul eksi 1, Edirne: eksi 6, Kırklareli: eksi 6, Tekirdağ: eksi 5, Kocaeli: eksi 4, Sakarya: eksi 4, Yalova: 0"