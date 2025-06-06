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Konut fiyatlarında 16 ayın en hızlı yükselişi
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Boşanma davaları hızlanıyor: Yeni düzenleme yolda
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Sendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası
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Tarım Bakanlığı'ndan Sera Organize Tarım Bölgesi ile 1500 kişiye istihdam
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Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
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EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması
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Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devam
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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek
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Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
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Ankara'da sahte içki 54 can aldı
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Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

2025 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

  1. Kurban Bayramı'nın tarihine yönelik sorgulamalar son zamanlarda en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2025 Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğinin yanı sıra bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği de merak konusu oldu. 4 gün süren bayram tatiline odaklanan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. İşte 2025 Kurban Bayramı hakkında bilgiler...

    Kurban Bayramı'nın tarihine yönelik sorgulamalar son zamanlarda en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2025 Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğinin yanı sıra bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği de merak konusu oldu. 4 gün süren bayram tatiline odaklanan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. İşte 2025 Kurban Bayramı hakkında bilgiler...

  2. 2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı takvimi belli oldu. 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

    2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı takvimi belli oldu. 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

  3. KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

    KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.