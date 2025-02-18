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Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi
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Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
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Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama

Kar Kapıya Dayandı: Uçuş İptalleri De Başladı

İstanbul'da uyarı üstüne uyarı geliyor...

  1. Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

    Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

  2. 18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul?da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

    18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul?da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

  3. SAAT SAAT RAPORLANDI 19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00?dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00?den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00?den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

    SAAT SAAT RAPORLANDI 19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00?dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00?den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00?den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

  4. KAR KALINLIĞI 40 CM?Yİ BULABİLİR AKOM?un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek: E-5?in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM?in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

    KAR KALINLIĞI 40 CM?Yİ BULABİLİR AKOM?un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek: E-5?in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM?in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

  5. BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ 20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

    BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ 20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

  6. AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması ve sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

    AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması ve sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

  7. Hava koşullarının İstanbul?da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

    Hava koşullarının İstanbul?da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

  8. THY'DEN SEFER İPTALLERİ THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir."

    THY'DEN SEFER İPTALLERİ THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir."

  9. SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILACAK Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILACAK Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

  10. İptal edilen uçuşların, uçuş bilgisiyle havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi gerekiyor.

    İptal edilen uçuşların, uçuş bilgisiyle havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi gerekiyor.

  11. VALİ GÜL'DEN UYARI Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti. Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı. Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.

    VALİ GÜL'DEN UYARI Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti. Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı. Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.