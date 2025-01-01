Üniversite Sınavı Başvurusu Ne Zaman Bitecek?

"Öğrencilerimiz, gelişimlerine katkısı olacağını düşündüğümüz, araştırma-geliştirme faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projelerin desteklenmesi, kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi, kütüphane faaliyetlerinin desteklenmesi, geri dönüşüm, sportif ve kültürel etkinlikler, biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlık ve rehberlik merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi gibi 30'a yakın alanda görev alabilirler. Bildiğiniz üzere, ikiz dönüşüm (yeşil ve dijital dönüşüm) çağındayız ve belirlenen alanların birçoğu da bu sürece katkı sağlayacak alanlar. Amacımız, gençlerimizin ikiz dönüşüm çağı becerileriyle donatılmasına katkı sağlamak." Güneş, programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödendiğini ve öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının da İŞKUR tarafından yapıldığını söyledi. Öğrencilerin haftada en az 1, en fazla ise 3 gün programa katılabildiklerini ifade eden Güneş, bir öğrencinin en fazla 140 gün programdan faydalanabileceğini belirtti. Güneş, programa dahil olan öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde bir engel olmadığını da sözlerine ekledi.