Resmen Hafızanın Gücünü 10'A Katlıyor!

Bazı besinlerin ya da kuruyemişlerin hafızayı güçlendirdiği belirtiliyor. Bunlardan biri de bilişsel yetenekleri güçlendiren yer fıstığı.

Yer fıstığının hafızayı güçlendirdiği, bilişsel hastalıklara, gerilemeye ve daha fazlasına karşı koruduğu birçok uzman tarafından belirtiliyor. Çünkü yer fıstığı inanılmaz çeşitlilikte vitamin, mineral, antioksidan ve protein içeriyor.