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Ünlü İsimlerin Kar Keyfi

"Bizim ev Alaska'da"

  1. GUPSE ÖZAY Kendisi igibi Barış Arduç ile mutlu bir evliliği ve Jan Asya adında bir kızı olan Gupse Özay da kızıyla kar keyfini gözler önüne serdi. Özay, kızının yüzünü göstermek istemedi.

    GUPSE ÖZAY Kendisi igibi Barış Arduç ile mutlu bir evliliği ve Jan Asya adında bir kızı olan Gupse Özay da kızıyla kar keyfini gözler önüne serdi. Özay, kızının yüzünü göstermek istemedi.

  2. ERKAN PETEKKAYA Eşi Didem Petekkaya ile poz veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, "Kazasız belasız, içerisi sıcak mutlu bir gün dilerim hepimize... Sevgiler selamlar" ifadelerini kullandı.

    ERKAN PETEKKAYA Eşi Didem Petekkaya ile poz veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, "Kazasız belasız, içerisi sıcak mutlu bir gün dilerim hepimize... Sevgiler selamlar" ifadelerini kullandı.

  3. MURAT ÜNALMIŞ Oyuncu Murat Ünalmış da eşi ve oğluyla karın keyfini çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, "Çocuk kalbi, kar beyazı umutlar?" ifadelerini kullandı.

    MURAT ÜNALMIŞ Oyuncu Murat Ünalmış da eşi ve oğluyla karın keyfini çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, "Çocuk kalbi, kar beyazı umutlar?" ifadelerini kullandı.

  4. DEVRİM ÖZKAN Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Devrim Özkan da kar mutluluğunu böyle paylaştı.

    DEVRİM ÖZKAN Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Devrim Özkan da kar mutluluğunu böyle paylaştı.

  5. EBRU ŞANCI Yoğun kar yağışı altında evine gitmeye çalışana Ebru Şancı, arabasından çektiği kareyi "Bizim ev Alaska'da" notuyla paylaştı.

    EBRU ŞANCI Yoğun kar yağışı altında evine gitmeye çalışana Ebru Şancı, arabasından çektiği kareyi "Bizim ev Alaska'da" notuyla paylaştı.

  6. TÜRKAN ŞORAY Yeşilçam'ın Sultan lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray, evinin bahçesinde çekilen videoyu takipçileriyle paylaştı.

    TÜRKAN ŞORAY Yeşilçam'ın Sultan lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray, evinin bahçesinde çekilen videoyu takipçileriyle paylaştı.

  7. ZEYNEP TUĞÇE BAYAT Geçtiğimiz günlerde oğlu Atlas'a kavuşan Zeynep Tuğçe Bayat, minik bebeğinin fotoğrafına "İlk kez kar görüyorum" notunu düştü.

    ZEYNEP TUĞÇE BAYAT Geçtiğimiz günlerde oğlu Atlas'a kavuşan Zeynep Tuğçe Bayat, minik bebeğinin fotoğrafına "İlk kez kar görüyorum" notunu düştü.

  8. CEYLAN Türkücü Ceylan da Acarkent'teki evinden bu görüntüleri paylaştı.

    CEYLAN Türkücü Ceylan da Acarkent'teki evinden bu görüntüleri paylaştı.

  9. FAHRİYE EVCEN Fahriye Evcen de kar manzarasını "En sevdiğim" diyerek paylaştı.

    FAHRİYE EVCEN Fahriye Evcen de kar manzarasını "En sevdiğim" diyerek paylaştı.