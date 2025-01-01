Düşük Zekayla Bağlantılı 7 Davranış!

Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
Ramazan öncesi stokçulara ve fahiş fiyata geçit yok
Ramazan öncesi stokçulara ve fahiş fiyata geçit yok
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası

Düşük Zekayla Bağlantılı 7 Davranış!

IQ testine gerek kalmayacak

  1. Kişilerin doğuştan sahip olduğu ayrıcalıkların başında zeka seviyesi gelir. Zeka genetiktir. Ancak çevresel faktörler ve eğitimle birlikte geliştirebilir. Alınan eğitim, aile ortamı, arkadaş çevresi gibi birçok faktör, çocuklarda ve yetişkinlerde zekanın düşmesine ya da yükselmesine neden olur

    Kişilerin doğuştan sahip olduğu ayrıcalıkların başında zeka seviyesi gelir. Zeka genetiktir. Ancak çevresel faktörler ve eğitimle birlikte geliştirebilir. Alınan eğitim, aile ortamı, arkadaş çevresi gibi birçok faktör, çocuklarda ve yetişkinlerde zekanın düşmesine ya da yükselmesine neden olur

  2. Yüksek bir zekaya sahip biriyseniz analitik düşünme, problem çözme ve çok öğrenme kapasiteniz de yüksektir. Ancak herkes farklı alanlarda yetenekli olabilir ve herkes aynı zekaya sahip değildir. Düşük zekaya sahip olan kişiler genellikle zihinsel beceriler konusunda zorluk yaşar. Peki, düşük zekaya sahip olan kişiler nasıl davranır ve özellikleri nelerdir? Zeka, bireyin mantıksal düşünme, problem çözme ve öğrenme yetisini kapsayan bütüncül bir kavram olarak tanımlanabilir. Ancak, herkes farklı alanlarda yetenekli olabilir. Düşük IQ'ya sahip kişiler, genellikle bu temel zihinsel becerilerde zorluk yaşayabilir.

    Yüksek bir zekaya sahip biriyseniz analitik düşünme, problem çözme ve çok öğrenme kapasiteniz de yüksektir. Ancak herkes farklı alanlarda yetenekli olabilir ve herkes aynı zekaya sahip değildir. Düşük zekaya sahip olan kişiler genellikle zihinsel beceriler konusunda zorluk yaşar. Peki, düşük zekaya sahip olan kişiler nasıl davranır ve özellikleri nelerdir? Zeka, bireyin mantıksal düşünme, problem çözme ve öğrenme yetisini kapsayan bütüncül bir kavram olarak tanımlanabilir. Ancak, herkes farklı alanlarda yetenekli olabilir. Düşük IQ'ya sahip kişiler, genellikle bu temel zihinsel becerilerde zorluk yaşayabilir.

  3. 1- ERTELEME SORUNU Yüksek bilişsel yeteneklere sahip bireylerin karmaşık sorunları çözme ve plan yapma becerileri genellikle daha iyidir. Bu, görevleri zamanında tamamlama konusunda avantaj sağlayabilir. Ancak yüksek zekaya sahip kişiler de erteleyebilir; çünkü mükemmeliyetçilik, motivasyon eksikliği veya ilgisizlik gibi faktörler devreye girebilir. Düşük bilişsel işlevselliğe sahip bireylerin planlama, zaman yönetimi ve problem çözme becerilerinin zayıf olması erteleme eğilimlerini artırabilir. Ancak bu, zeka ile doğrudan değil, yürütücü işlevler (executive functions) ile daha çok ilişkilidir. 2- ÖĞRENME SÜRECİNDE YAVAŞLIK Bilgiyi işleme ve yeni beceriler öğrenme hızları düşüktür. Bu durum, eğitim hayatlarında ve mesleki gelişimlerinde belirgin bir şekilde kendini gösterebilir. Tekrar gereksinimi duyabilirler.

    1- ERTELEME SORUNU Yüksek bilişsel yeteneklere sahip bireylerin karmaşık sorunları çözme ve plan yapma becerileri genellikle daha iyidir. Bu, görevleri zamanında tamamlama konusunda avantaj sağlayabilir. Ancak yüksek zekaya sahip kişiler de erteleyebilir; çünkü mükemmeliyetçilik, motivasyon eksikliği veya ilgisizlik gibi faktörler devreye girebilir. Düşük bilişsel işlevselliğe sahip bireylerin planlama, zaman yönetimi ve problem çözme becerilerinin zayıf olması erteleme eğilimlerini artırabilir. Ancak bu, zeka ile doğrudan değil, yürütücü işlevler (executive functions) ile daha çok ilişkilidir. 2- ÖĞRENME SÜRECİNDE YAVAŞLIK Bilgiyi işleme ve yeni beceriler öğrenme hızları düşüktür. Bu durum, eğitim hayatlarında ve mesleki gelişimlerinde belirgin bir şekilde kendini gösterebilir. Tekrar gereksinimi duyabilirler.

  4. 3- PROBLEM ÇÖZMEDE GÜÇLÜK Günlük yaşamda karşılaştıkları basit problemlere bile çözüm üretmekte zorlanabilirler. Mantıksal akıl yürütme konusunda zayıf olmaları nedeniyle doğru karar alma süreçleri gecikebilir veya hatalı olabilir. 4- DUYGUSAL VE SOSYAL UYUM PROBLEMİ Başkalarının duygularını anlamada, empati kurmada eksiklik gösterebilirler. Sosyal ilişkilerinde sıkça yanlış anlaşılmalar yaşayabilir, toplumsal kurallara uyum sağlamakta zorlanabilirler.

    3- PROBLEM ÇÖZMEDE GÜÇLÜK Günlük yaşamda karşılaştıkları basit problemlere bile çözüm üretmekte zorlanabilirler. Mantıksal akıl yürütme konusunda zayıf olmaları nedeniyle doğru karar alma süreçleri gecikebilir veya hatalı olabilir. 4- DUYGUSAL VE SOSYAL UYUM PROBLEMİ Başkalarının duygularını anlamada, empati kurmada eksiklik gösterebilirler. Sosyal ilişkilerinde sıkça yanlış anlaşılmalar yaşayabilir, toplumsal kurallara uyum sağlamakta zorlanabilirler.

  5. 5- MERAK EKSİKLİĞİ Aristoteles'in Metafizik kitabı "İnsan doğası gereği bilmek ister" sözüyle başlar. Bu aforizma, insanlardaki merak duygusuna atıfta bulunurken, yapılan modern araştırmalar da bu ifadeyi destekler nitelikte veriler sunmaktadır. Çevresinde olup bitenlere yönelik ilgi gösteren ve büyük bir merak sahibi insanlar, hemen hemen her zaman çevresindeki yaşıtlarından daha zeki olmaktadır. Bu nedenle çocuklarda yoğun bir ilgi ve merak uyandıracak davranışlar sık sık teşvik edilir.

    5- MERAK EKSİKLİĞİ Aristoteles'in Metafizik kitabı "İnsan doğası gereği bilmek ister" sözüyle başlar. Bu aforizma, insanlardaki merak duygusuna atıfta bulunurken, yapılan modern araştırmalar da bu ifadeyi destekler nitelikte veriler sunmaktadır. Çevresinde olup bitenlere yönelik ilgi gösteren ve büyük bir merak sahibi insanlar, hemen hemen her zaman çevresindeki yaşıtlarından daha zeki olmaktadır. Bu nedenle çocuklarda yoğun bir ilgi ve merak uyandıracak davranışlar sık sık teşvik edilir.

  6. 6- EMPATİK EKSİKLİĞİ VE BENCİLLİK 2019'da Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, zeka seviyesi yüksek bireyler, daha empatik ve duygusal olarak daha hassastır. Düşük IQ'lu kişiler ise başkalarının duygularını anlamakta ve onlara karşı duyarlı olmakta zorlanabilir. Düşük IQ'ya sahip bireyler, genellikle kendi deneyimlerini merkeze koyar ve başkalarının gözünden olaylara bakmakta zorlanır. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, eğitim seviyesi yüksek bireyler, dünyayı daha kapsamlı ve çok boyutlu bir şekilde algılayabiliyor.

    6- EMPATİK EKSİKLİĞİ VE BENCİLLİK 2019'da Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, zeka seviyesi yüksek bireyler, daha empatik ve duygusal olarak daha hassastır. Düşük IQ'lu kişiler ise başkalarının duygularını anlamakta ve onlara karşı duyarlı olmakta zorlanabilir. Düşük IQ'ya sahip bireyler, genellikle kendi deneyimlerini merkeze koyar ve başkalarının gözünden olaylara bakmakta zorlanır. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, eğitim seviyesi yüksek bireyler, dünyayı daha kapsamlı ve çok boyutlu bir şekilde algılayabiliyor.

  7. 7- ETKİLİ DİNLEYEMEME, SÖZ KESME Yüksek iletişim becerilerine sahip olmak çoğu zaman doğuştan elde edinilen yüksek zeka ile ilintilidir. Bu kişiler, özellikle bir grup ya da kişisel iletişim sırasında çevresindekileri kolaylıkla etkileyebilir ve dikkatleri üzerine çekebilir. Roskilde Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; göre zayıf dinleme becerisi, insanların bilişsel kapasitesinin düşük olduğuna yönelik önemli bir işarettir. İkili iletişim esnasında söylenenleri algılamakta ve yorumlamakta güçlük yaşıyorsanız, karşınızdaki insanın düzenli olarak sözünü kesiyor ve etkili iletişim kurulmasına engel oluyorsanız, bu durum zeka seviyeniz hakkında önemli bir gösterge olabilir.

    7- ETKİLİ DİNLEYEMEME, SÖZ KESME Yüksek iletişim becerilerine sahip olmak çoğu zaman doğuştan elde edinilen yüksek zeka ile ilintilidir. Bu kişiler, özellikle bir grup ya da kişisel iletişim sırasında çevresindekileri kolaylıkla etkileyebilir ve dikkatleri üzerine çekebilir. Roskilde Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; göre zayıf dinleme becerisi, insanların bilişsel kapasitesinin düşük olduğuna yönelik önemli bir işarettir. İkili iletişim esnasında söylenenleri algılamakta ve yorumlamakta güçlük yaşıyorsanız, karşınızdaki insanın düzenli olarak sözünü kesiyor ve etkili iletişim kurulmasına engel oluyorsanız, bu durum zeka seviyeniz hakkında önemli bir gösterge olabilir.