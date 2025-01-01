Hurda Araç Fırsatçılığı: Fiyatlar İki Katına Çıktı

Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
Ramazan öncesi stokçulara ve fahiş fiyata geçit yok
Ramazan öncesi stokçulara ve fahiş fiyata geçit yok
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Yoğun kar yağışı eğitime ara verdiriyor: 35 ilde kar engeli
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Altının ons fiyatı bu yıl 9 kez rekor tazeledi!
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Türkiye genelinde hava durumu: Kar yağışı etkili
Et fiyatları sıkı takipte
Et fiyatları sıkı takipte
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türkiye Tarımda Avrupa'da Birinci Sırada
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
Türk Eğitim Sisteminde Zorunlu Eğitimin Geleceği
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebi
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
İstanbul'da okullar cuma günü tatil olacak mı?
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
GP'li Demir, vekil maaşlarından yakındı: Yetmiyor
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Vali Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Lütfi Savaş'ın açtığı CHP Kongresine ilişkin davada karar çıktı
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Araç muayene istasyonları ihalesine 3 teklif
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
Tüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırın
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
TMO'dan 45 milyar lira faiz iddialarına yanıt
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Gümrük Tehditleriyle Rekor Kırdı
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası
34 sağlık personeline 3 yıl meslekten men cezası

Hurda Araç Fırsatçılığı: Fiyatlar İki Katına Çıktı

Hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi indirimi söylentisi bir süredir gündemde.

  1. Hurda araç teşviki çıkacağı söylentisi yayıldı. Araçlar normal fiyatının en az 2 katına satışa konuldu.

    Hurda araç teşviki çıkacağı söylentisi yayıldı. Araçlar normal fiyatının en az 2 katına satışa konuldu.

  2. Hurda araçlarla ilgili kanun teklifi bir milletvekili tarafından Meclis'e sunuldu, düzenleme 25 yaşını aşan araçları kapsıyor. Teklif bu yaşta aracı olanların sıfır araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını içeriyor. TBMM'ye milletvekiller tarafından her gün onlarca yasa teklifi sunuluyor. Bu tekliflerden birisi öne çıktı ve kamuoyunda "Hurda araçlara ÖTV muafiyeti gelen yasa çıkıyor." diye yorumlandı. Hükümetin bu konuda bir çalışması bulunmuyor ve önerge de henüz komisyonlara bile gelmiş değil.

    Hurda araçlarla ilgili kanun teklifi bir milletvekili tarafından Meclis'e sunuldu, düzenleme 25 yaşını aşan araçları kapsıyor. Teklif bu yaşta aracı olanların sıfır araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını içeriyor. TBMM'ye milletvekiller tarafından her gün onlarca yasa teklifi sunuluyor. Bu tekliflerden birisi öne çıktı ve kamuoyunda "Hurda araçlara ÖTV muafiyeti gelen yasa çıkıyor." diye yorumlandı. Hükümetin bu konuda bir çalışması bulunmuyor ve önerge de henüz komisyonlara bile gelmiş değil.

  3. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir kanun teklifi vermiş ve 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye?de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını önermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, hurda araç teklifi yasalaşmayacak.

    MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir kanun teklifi vermiş ve 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye?de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını önermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, hurda araç teklifi yasalaşmayacak.

  4. Hurda araç teşviki söylentisi pazarı hareketlendirdi. Eski model araçlar, ikinci el alışveriş ilan sitelerinde ederinden yüksek fiyata satışa sunuluyor.

    Hurda araç teşviki söylentisi pazarı hareketlendirdi. Eski model araçlar, ikinci el alışveriş ilan sitelerinde ederinden yüksek fiyata satışa sunuluyor.

  5. 50-60 bin lira bandındaki hurda araçlar iki katı fiyattan ilana konulmaya başladı. Teklife dair beklentilerin düşmesiyle fiyatların normal seviyelere gelmesi bekleniyor. Bu spekülasyonları çıkaranların "Teşvik Kanunu çıkacak." diyerek piyasadan çok sayıda hurda araç topladığı da biliniyor.

    50-60 bin lira bandındaki hurda araçlar iki katı fiyattan ilana konulmaya başladı. Teklife dair beklentilerin düşmesiyle fiyatların normal seviyelere gelmesi bekleniyor. Bu spekülasyonları çıkaranların "Teşvik Kanunu çıkacak." diyerek piyasadan çok sayıda hurda araç topladığı da biliniyor.

  6. Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

    Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.