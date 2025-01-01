Hurda Araç Fırsatçılığı: Fiyatlar İki Katına Çıktı

Hurda araçlarla ilgili kanun teklifi bir milletvekili tarafından Meclis'e sunuldu, düzenleme 25 yaşını aşan araçları kapsıyor. Teklif bu yaşta aracı olanların sıfır araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını içeriyor. TBMM'ye milletvekiller tarafından her gün onlarca yasa teklifi sunuluyor. Bu tekliflerden birisi öne çıktı ve kamuoyunda "Hurda araçlara ÖTV muafiyeti gelen yasa çıkıyor." diye yorumlandı. Hükümetin bu konuda bir çalışması bulunmuyor ve önerge de henüz komisyonlara bile gelmiş değil.