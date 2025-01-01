Hurda Araç Fırsatçılığı: Fiyatlar İki Katına Çıktı
Hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi indirimi söylentisi bir süredir gündemde.
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Hurda araç teşviki çıkacağı söylentisi yayıldı. Araçlar normal fiyatının en az 2 katına satışa konuldu.
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Hurda araçlarla ilgili kanun teklifi bir milletvekili tarafından Meclis'e sunuldu, düzenleme 25 yaşını aşan araçları kapsıyor. Teklif bu yaşta aracı olanların sıfır araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını içeriyor. TBMM'ye milletvekiller tarafından her gün onlarca yasa teklifi sunuluyor. Bu tekliflerden birisi öne çıktı ve kamuoyunda "Hurda araçlara ÖTV muafiyeti gelen yasa çıkıyor." diye yorumlandı. Hükümetin bu konuda bir çalışması bulunmuyor ve önerge de henüz komisyonlara bile gelmiş değil.
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MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir kanun teklifi vermiş ve 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye?de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını önermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, hurda araç teklifi yasalaşmayacak.
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Hurda araç teşviki söylentisi pazarı hareketlendirdi. Eski model araçlar, ikinci el alışveriş ilan sitelerinde ederinden yüksek fiyata satışa sunuluyor.
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50-60 bin lira bandındaki hurda araçlar iki katı fiyattan ilana konulmaya başladı. Teklife dair beklentilerin düşmesiyle fiyatların normal seviyelere gelmesi bekleniyor. Bu spekülasyonları çıkaranların "Teşvik Kanunu çıkacak." diyerek piyasadan çok sayıda hurda araç topladığı da biliniyor.
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Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.