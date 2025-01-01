Beklenen Kar Fırtınası Başladı: Üç Gün Sürecek
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında.
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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da kendini gösterdi. Çarşamba günü başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü. Vatandaşlara kar yağışının cuma günü etkisini artıracağı ve haftasonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı. Megakentte okullar bugün de tatil edildi. Motosiklet araç ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
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İSTANBUL?DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte tüm okulların yarın tatil edildiğini belirtti: Gül, "Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 21 Şubat 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" şeklinde konuştu.
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ENGELLİ, GAZİ, HAMİLE PERSONELLERE İZİN Kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli, gazi ve hamile personelin de yarın izinli olacağını söyleyen Vali Gül, hangi çalışanların idari izinli sayılacağını şöyle açıkladı: "- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır. - Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personelimizi kapsamamaktadır. - 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir."
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MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİK YASAĞI Gece yarısından itibaren motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını belirten Gül, şunları söyledi: "Bu gece 24.00 itibarı ile her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır." dedi.
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KAR FIRTINAYLA BİRLİKTE GELECEK NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının bugün daha sık görüleceğini söyledi. Bugün kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını da anlatan Çalışkan, ?Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli?de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak.? dedi. Çalışkan, kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulundu. Pazar günü kar yağışının zayıflayacağını söyleyen Dilek Çalışkan, ?Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve boğaz hattında daha etkili olacak.? diye konuştu.
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TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi. AKOM DA UYARDI İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi?nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi. Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul?da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.
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KAR KALINLIĞI 40 CM?Yİ BULABİLİR Bugün günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor. AKOM?un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek: E-5?in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm E-5 ile TEM arasında 10-30 cm TEM?in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.