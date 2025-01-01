Oruçluyken Tok Tutan Darende Çorbası Tarifi

Yapılışı

Aşurelik buğday suyla pişirilir. İçine nohut ilave edilir. Dövmeler iyice açılıp pişince ocaktan alınıp içerisinde ıspanak bulunan düz bir tepsiye yayılarak karıştırılır. İçine buz veya soğuksu ilave edilebilir. Soğuyan malzemelere doğranmış yeşil veya kuru nane ilave edilip yoğurda katılır. Damak tadına göre sarımsak ilave edilebilir. İçine buz atılırsa hem yaz günleri için serinletici bir yemek olur hem de kıvamı daha güzel olur. Yoğurtlu soğuk Darende çorbası, her yemeğin yanında servis edilir.