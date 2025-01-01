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Oruçluyken Tok Tutan Darende Çorbası Tarifi

Hem besleyici hem de vitamin deposu

  1. Darande çorbası Malatya mutfağının önemli lezzetlerinden biri. Genellikle sıcak yaz günlerinde tüketilen darende çorbası, Ramazan sofralarınında vazgeçilmezi oluyor.

    Darande çorbası Malatya mutfağının önemli lezzetlerinden biri. Genellikle sıcak yaz günlerinde tüketilen darende çorbası, Ramazan sofralarınında vazgeçilmezi oluyor.

  2. Darende Çorbası, kısa sürede hazırlanması, içeriğinde kullanılan gıdaların uygun ve kolay temin edilebilmesi, hafif, lezzetli, serinletici ve sağlıklı olması dolayısıyla Malatyalı kadınların ramazan sofralarında en çok yer verdiği yöresel tatlar arasında bulunuyor.

    Darende Çorbası, kısa sürede hazırlanması, içeriğinde kullanılan gıdaların uygun ve kolay temin edilebilmesi, hafif, lezzetli, serinletici ve sağlıklı olması dolayısıyla Malatyalı kadınların ramazan sofralarında en çok yer verdiği yöresel tatlar arasında bulunuyor.

  3. Darende çorbası ayrıca içeriği ile vücut için de oldukça faydalı. Darende çorbasında nohut, buğday, ıspanak, nane ve yoğurt var. Vücudun önemli besin ihtiyaçlarını karşılayan çorba, gün boyu hem tok tutmakta hem de susamamızı engellemektedir." diye konuştu.

    Darende çorbası ayrıca içeriği ile vücut için de oldukça faydalı. Darende çorbasında nohut, buğday, ıspanak, nane ve yoğurt var. Vücudun önemli besin ihtiyaçlarını karşılayan çorba, gün boyu hem tok tutmakta hem de susamamızı engellemektedir." diye konuştu.

  4. DARANDE ÇORBASI TARİFİ, MALZEMELERİ VE YAPILIŞI <br> Uzun Ramazan saatlerinde tok kalmanızı sağlayacak bir çorba; darende çorbası. Tok tutması ile bilinen, vücuttan su atılımını azaltan, susuzluğu önleyen darende çorbası Ramazan sofralarının vazgeçilmezi. Ana malzemesi yoğurt olan bu çorba, buğday, ıspanak, nohut gibi besleyici gıdalarla bütünleşerek hem besleyici, hem de vitamin deposu bir çorba halini alıyor. <br> Malzemeler <br>Yarım kilo süzme yoğurt 1,5 su bardağı aşurelik buğday 250 gram ıspanak (yıkanıp doğranmış) 6 su bardağı su Tuz

    DARANDE ÇORBASI TARİFİ, MALZEMELERİ VE YAPILIŞI
    Uzun Ramazan saatlerinde tok kalmanızı sağlayacak bir çorba; darende çorbası. Tok tutması ile bilinen, vücuttan su atılımını azaltan, susuzluğu önleyen darende çorbası Ramazan sofralarının vazgeçilmezi. Ana malzemesi yoğurt olan bu çorba, buğday, ıspanak, nohut gibi besleyici gıdalarla bütünleşerek hem besleyici, hem de vitamin deposu bir çorba halini alıyor.
    Malzemeler
    Yarım kilo süzme yoğurt 1,5 su bardağı aşurelik buğday 250 gram ıspanak (yıkanıp doğranmış) 6 su bardağı su Tuz

  5. Yapılışı<br> Aşurelik buğday suyla pişirilir. İçine nohut ilave edilir. Dövmeler iyice açılıp pişince ocaktan alınıp içerisinde ıspanak bulunan düz bir tepsiye yayılarak karıştırılır. İçine buz veya soğuksu ilave edilebilir. Soğuyan malzemelere doğranmış yeşil veya kuru nane ilave edilip yoğurda katılır. Damak tadına göre sarımsak ilave edilebilir. İçine buz atılırsa hem yaz günleri için serinletici bir yemek olur hem de kıvamı daha güzel olur. Yoğurtlu soğuk Darende çorbası, her yemeğin yanında servis edilir.

    Yapılışı
    Aşurelik buğday suyla pişirilir. İçine nohut ilave edilir. Dövmeler iyice açılıp pişince ocaktan alınıp içerisinde ıspanak bulunan düz bir tepsiye yayılarak karıştırılır. İçine buz veya soğuksu ilave edilebilir. Soğuyan malzemelere doğranmış yeşil veya kuru nane ilave edilip yoğurda katılır. Damak tadına göre sarımsak ilave edilebilir. İçine buz atılırsa hem yaz günleri için serinletici bir yemek olur hem de kıvamı daha güzel olur. Yoğurtlu soğuk Darende çorbası, her yemeğin yanında servis edilir.