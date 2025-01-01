İphone 16E Türkiye'de Ne Zaman, Ne Kadara Satışa Sunulacak?

Apple, iPhone 16e?nin çığır açıcı bir pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Açıklamaya göre cihaz, iPhone 11?den altı saate kadar, iPhone SE?nin tüm nesillerinden 12 saate kadar daha uzun pil ömrü sağlıyor. iPhone 16e, 6.1 inç Super Retina XDR ekranla gelecek. Apple, bunun HDR videolar izlemek için ideal olduğunu vurgularken, oyun deneyimini de güzelleştireceğini söylüyor. Telefon ayrıca Apple?ın ekran koruma teknolojisi Ceramic Shield?a da sahip olacak. Bu teknoloji, cam ve seramikten oluşan hibrit bir malzemeden oluşur, çoğu akıllı telefonun camlarından daha sağlamdır.