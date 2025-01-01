İphone 16E Türkiye'de Ne Zaman, Ne Kadara Satışa Sunulacak?
iPhone 16e fiyatı, özellikleri ve ön sipariş tarihi açıklandı
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Apple, uygun fiyatla güçlü donanım sunan yeni iPhone 16e modelini tanıttı. Teknoloji devi, iPhone 16e?yi Türkiye?de satışa sunarak, amiral gemisi telefon deneyimini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyor. Peki, iPhone 16e Türkiye'de ne zaman, ne kadara satışa sunulacak?
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İPHONE 16E TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR? Apple, uzun zamandır beklenen fiyat/performans ürünü iPhone 16e?nin 21 Şubat?ta ön siparişe açılacağını bildirdi. Cihazın başlangıç fiyatı globalde 600 dolar, Türkiye?de 48 bin TL olacak. Apple?ın bütçe dostu telefon serisi iPhone SE?nin yeni modeli, isim değişikliğiyle tanıtıldı. Sektörün devi Apple, yeni cihazının ?amiral gemisi? modelleriyle daha uyumlu olması için adını iPhone 16e şeklinde değiştirdi.
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İPHONE 16E ÖN SİPARİŞ TARİHİ iPhone 16e?nin 21 Şubat?ta ön siparişe açılacağı, 28 Şubat?ta da küresel satışının başlayacağı açıkladı.
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İPHONE 16E ÖZELLİKLERİ iPhone 16e, teknoloji meraklıları için heyecan verici yeniliklerle geliyor. Cihaz, gücünü A18 çipten alarak hızlı ve sorunsuz bir performans sunacak. Kullanıcı dostu kişisel yapay zeka özellikleri sunan Apple Intelligence da cihazda kullanılabilir durumda olacak.. 48 MP Fusion Kamera, iki kat Telefoto entegrasyonu ile optik kalitede zoom yapabilme yeteneğine sahip.
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Apple, iPhone 16e?nin çığır açıcı bir pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Açıklamaya göre cihaz, iPhone 11?den altı saate kadar, iPhone SE?nin tüm nesillerinden 12 saate kadar daha uzun pil ömrü sağlıyor. iPhone 16e, 6.1 inç Super Retina XDR ekranla gelecek. Apple, bunun HDR videolar izlemek için ideal olduğunu vurgularken, oyun deneyimini de güzelleştireceğini söylüyor. Telefon ayrıca Apple?ın ekran koruma teknolojisi Ceramic Shield?a da sahip olacak. Bu teknoloji, cam ve seramikten oluşan hibrit bir malzemeden oluşur, çoğu akıllı telefonun camlarından daha sağlamdır.
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YAPAY ZEKADAN FAYDALANACAK iPhone 16e?nin öne çıkan özelliklerinden biri de şirketin yapay zeka hizmeti Apple Intelligence?a sahip olacak olması. Kullanıcılar bu sayede telefonlarında metin özetleri sunabilen, mesaj yazabilen ve resim oluşturabilen bir yapay zeka yardımcıya sahip olacak. 16e, iPhone 15 ve iPhone 16 serisinin geri kalanıyla birlikte Apple Intelligence?ı çalıştırabilen özel bir telefon grubunun parçası olacak. iPhone 16e, Apple Intelligence?a sahip diğer modeller gibi, Siri üzerinden ChatGPT?ye ücretsiz erişim sağlayacak. iPhone 16e sahipleri, ChatGPT kullanmak için OpenAI hesabı açmak durumunda kalmayacak.
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APPLE BU KEZ KENDİ ÇİPİNİ KULLANDI Yeni cihaz, Apple?ın kendi dahili modemi C1?i kullanan da ilk telefon olacak. Bu hamlenin, şirketin Qualcomm, Intel gibi çip üreticilerine olan bağımlılığını azaltma yolunda attığı bir adım olarak görülebilir.
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HEDEF PAZARLAR ÇİN VE HİNDİSTAN 2016 yılında piyasaya çıkan orijinal iPhone SE, akıllı telefon sektörünün en büyük iki pazarı Çin ve Hindistan?da önemli bir başarı yakalamıştı. Techcrunch?tan Brian Heater?a göre geçtiğimiz yıl Çin?deki pazar payında %11?lik bir düşüş yaşayan Apple, iPhone 16e ile Çin?de yeniden güçlenmeyi hedefliyor. ABD?li teknoloji devi bu bağlamda Çin?e yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jeneretif AI hizmetinin yerelleşmiş bir versiyonunu Çin?de yayınlamak için Tencent ve ByteDance ile görüşmeler yaptığı bildirilen Apple?ın, Alibaba ile ortaklık anlaşması yaptığı iddia edildi.
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ZAMLI FİYATA RAĞMEN BÜTÇE DOSTU
iPhone 16e?nin fiyatı, SE serisinin son telefonuna göre 100 dolar daha pahalı. Buna rağmen cihazın sunduğu yenilikler, özellikler hesaba katıldığında 600 dolarlık satış fiyatıyla iPhone 16e?nin hala bir fiyat/performans ürünü olduğu söylenebilir.
TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
iPhone 16e?nin Türkiye?deki satış fiyatı da beli oldu. Başlangıç fiyatı 47.999 TL olan cihazın depolama seçeneklerine göre fiyatı değişebiliyor.
iPhone 16e 128GB: 47.999 TL iPhone 16e 256 GB: 52.999 TL iPhone 16e 512 GB: 62.999 TL