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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Maçları Ne Zaman?

İşte tur eşleşmeleri

  1. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar bir üst tura yani çeyrek finale çıkacak ve finale bir adım daha da yaklaşacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında eşleşmeler şöyle:

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar bir üst tura yani çeyrek finale çıkacak ve finale bir adım daha da yaklaşacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında eşleşmeler şöyle:

  2. Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere) <br> Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa) <br> Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya) <br> Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya) <br> PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere) <br> Feyenoord (Hollanda)- Inter (İtalya) <br> Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere) <br> Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

    Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
    Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)
    Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)
    Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
    PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)
    Feyenoord (Hollanda)- Inter (İtalya)
    Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)
    Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

  3. ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 4-5 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu turun rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 4-5 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu turun rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.