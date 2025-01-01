İstanbul'un Meşhur 87 Kışında Neler Oldu?

ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
ÖSYM, yarın iki sınav yapacak
20.000 TL Geri ödemesiz Avans Fırsatı!
20.000 TL Geri ödemesiz Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Adalet Bakanlığı'ndan Tarihi Kadastro Adımı
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 65'e yükseldi
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Sağlık Bakanlığı'ndan 10,5 Milyon Kronik Hastalık Taraması
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
Aile Bakanlığı: Kayıp Çocuklar Haberleri Gerçek Değil
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
2025 Aile Yılı: Kadını Güçlendiren Politikalar
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecek
On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecek
Hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı
Hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı
Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Beklentisi
Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Beklentisi
İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
İklim Kanunu ile Karbon Kredisi Dönemi Başlıyor
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
2026: Türkiye'nin Akdeniz'deki Enerji Yılı Olacak
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
Kar Kalınlığı 40 cm'ye Ulaştı: Uyarılar Peş Peşe
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre'si Yarın
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
Türkiye, Matematik ve Fen Bilimlerinde Avrupa'da zirvede
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
SPK'dan 'Borsa İstanbul'daki sert düşüşe' açıklama
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek

İstanbul'un Meşhur 87 Kışında Neler Oldu?

Peki "efsane mart" olarak anılan 1987 Mart ayında neler yaşandı?

  1. Anıl Ekin Gümüş<br> İstanbul'un tarihinde birçok unutulmaz kış yaşandı. 1987 Mart kışı şahit olanların hala hafızalarında... 1987 kışında, Balkanlar'dan gelen kar fırtınası şehri etkisi altına aldı, kentin simgesi ve en önemli ulaşım aksı olan Boğaziçi Köprüsü'nün bile halatları kopmuştu

    Anıl Ekin Gümüş
    İstanbul'un tarihinde birçok unutulmaz kış yaşandı. 1987 Mart kışı şahit olanların hala hafızalarında... 1987 kışında, Balkanlar'dan gelen kar fırtınası şehri etkisi altına aldı, kentin simgesi ve en önemli ulaşım aksı olan Boğaziçi Köprüsü'nün bile halatları kopmuştu

  2. İstanbul'da bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.

    İstanbul'da bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.

  3. KAR FIRTINASI HİÇ BEKLENMEDİK ANDA BASTIRDI O tarihlerde meteorolojik tahminler bugünkü kadar gelişmediği için İstanbul kara hazırlıksız yakalandı. 4 Mart sabahı İstanbullular şiddetli bir tipi ve yarım metreye yaklaşan karla güne uyandı. Son cemrenin toprağa düşüp ilkbaharı müjdelemesi beklenirken, kar fırtınası İstanbul ve çevre illeri kasıp kavurdu. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne, Avcılar sonrasında bağlantılar kesilmişti. Şehre giriş çıkış imkansızdı. Kar küremeler, tuz dökmeler de işe yaramıyordu.

    KAR FIRTINASI HİÇ BEKLENMEDİK ANDA BASTIRDI O tarihlerde meteorolojik tahminler bugünkü kadar gelişmediği için İstanbul kara hazırlıksız yakalandı. 4 Mart sabahı İstanbullular şiddetli bir tipi ve yarım metreye yaklaşan karla güne uyandı. Son cemrenin toprağa düşüp ilkbaharı müjdelemesi beklenirken, kar fırtınası İstanbul ve çevre illeri kasıp kavurdu. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne, Avcılar sonrasında bağlantılar kesilmişti. Şehre giriş çıkış imkansızdı. Kar küremeler, tuz dökmeler de işe yaramıyordu.

  4. 1987 KIŞINDA NELER OLDU? <br> İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi, trenler çalışamadı. Halk işine gidemedi, esnaf kepenk açamadı. Elektrik ve telefon hatlarında uzun saatler süren arızalara bir de Ömerli Barajı'nın pompasındaki arıza eklenince şehirde su sıkıntısı baş gösterdi. Çevre illerle bağlantısı kesilen ve ülkenin geri kalanından izole olan İstanbul'da tüm okullar ve üniversiteler günlerce tatil edildi. Karadeniz'de gemiler battı, denizcilerin cansız bedenine ulaşıldı... Ezine ve Bandırma'dan da ölüm haberleri ardı ardına geldi... Dönemin valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları gideren özel kuruluşlar dışındaki işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmaması talimatını vermişti.

    1987 KIŞINDA NELER OLDU?
    İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi, trenler çalışamadı. Halk işine gidemedi, esnaf kepenk açamadı. Elektrik ve telefon hatlarında uzun saatler süren arızalara bir de Ömerli Barajı'nın pompasındaki arıza eklenince şehirde su sıkıntısı baş gösterdi. Çevre illerle bağlantısı kesilen ve ülkenin geri kalanından izole olan İstanbul'da tüm okullar ve üniversiteler günlerce tatil edildi. Karadeniz'de gemiler battı, denizcilerin cansız bedenine ulaşıldı... Ezine ve Bandırma'dan da ölüm haberleri ardı ardına geldi... Dönemin valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları gideren özel kuruluşlar dışındaki işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmaması talimatını vermişti.

  5. CENAZELER DEFNEDİLEMEDİ Ahırkapı?da, Sarayburnu?nda, Büyükçekmece?de donarak ölen insan haberleri geliyordu. Üç günlük yoğun yağışın ardından kar ve fırtına durdu... İki gündür yapılamayan cenaze definleri gerçekleştirildi. Bir günlük aranın ardından kar fırtınası bu kez ilk dalgadan daha da şiddetli şekilde hayatı etkiledi. Sadece okullarda değil, kamu kurumlarında da gün kar tatili ilan edildi. O tarihlerde İstanbulluları en çok etkileyen şeylerden biri ise gıdaya erişimdi... Fırınlar çalışmayı sürdürse de Bayrampaşa Hali'ne gelen sebze/meyve kamyonları durunca kentte gıda sıkıntısı da yaşandı. Yiyecek ve tüp gibi pek çok temel ürünün fiyatlarında ani değişimler oldu.

    CENAZELER DEFNEDİLEMEDİ Ahırkapı?da, Sarayburnu?nda, Büyükçekmece?de donarak ölen insan haberleri geliyordu. Üç günlük yoğun yağışın ardından kar ve fırtına durdu... İki gündür yapılamayan cenaze definleri gerçekleştirildi. Bir günlük aranın ardından kar fırtınası bu kez ilk dalgadan daha da şiddetli şekilde hayatı etkiledi. Sadece okullarda değil, kamu kurumlarında da gün kar tatili ilan edildi. O tarihlerde İstanbulluları en çok etkileyen şeylerden biri ise gıdaya erişimdi... Fırınlar çalışmayı sürdürse de Bayrampaşa Hali'ne gelen sebze/meyve kamyonları durunca kentte gıda sıkıntısı da yaşandı. Yiyecek ve tüp gibi pek çok temel ürünün fiyatlarında ani değişimler oldu.

  6. FELAKET 10 GÜN SÜRDÜ <br> Herkesi hazırlıksız yakalayan bu felaket 10 gün sürdü. 14 Mart?ta karın yerini yağmura bırakması ve güneşin yüzünü göstermesiyle İstanbullular rahat bir nefes aldı. Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması da 1 ay sürdü. Karın yerden kalkması 1 ayı bulurken, eriyen karlar ve sarkıtlar hayatı yeniden kısa süreli olumsuz etkilemeye devam etti.

    FELAKET 10 GÜN SÜRDÜ
    Herkesi hazırlıksız yakalayan bu felaket 10 gün sürdü. 14 Mart?ta karın yerini yağmura bırakması ve güneşin yüzünü göstermesiyle İstanbullular rahat bir nefes aldı. Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması da 1 ay sürdü. Karın yerden kalkması 1 ayı bulurken, eriyen karlar ve sarkıtlar hayatı yeniden kısa süreli olumsuz etkilemeye devam etti.