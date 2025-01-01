İstanbul'un Meşhur 87 Kışında Neler Oldu?
Peki "efsane mart" olarak anılan 1987 Mart ayında neler yaşandı?
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Anıl Ekin Gümüş
İstanbul'un tarihinde birçok unutulmaz kış yaşandı. 1987 Mart kışı şahit olanların hala hafızalarında... 1987 kışında, Balkanlar'dan gelen kar fırtınası şehri etkisi altına aldı, kentin simgesi ve en önemli ulaşım aksı olan Boğaziçi Köprüsü'nün bile halatları kopmuştu
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İstanbul'da bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti.
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KAR FIRTINASI HİÇ BEKLENMEDİK ANDA BASTIRDI O tarihlerde meteorolojik tahminler bugünkü kadar gelişmediği için İstanbul kara hazırlıksız yakalandı. 4 Mart sabahı İstanbullular şiddetli bir tipi ve yarım metreye yaklaşan karla güne uyandı. Son cemrenin toprağa düşüp ilkbaharı müjdelemesi beklenirken, kar fırtınası İstanbul ve çevre illeri kasıp kavurdu. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne, Avcılar sonrasında bağlantılar kesilmişti. Şehre giriş çıkış imkansızdı. Kar küremeler, tuz dökmeler de işe yaramıyordu.
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1987 KIŞINDA NELER OLDU?
İstanbul'da uçak seferleri iptal edildi, trenler çalışamadı. Halk işine gidemedi, esnaf kepenk açamadı. Elektrik ve telefon hatlarında uzun saatler süren arızalara bir de Ömerli Barajı'nın pompasındaki arıza eklenince şehirde su sıkıntısı baş gösterdi. Çevre illerle bağlantısı kesilen ve ülkenin geri kalanından izole olan İstanbul'da tüm okullar ve üniversiteler günlerce tatil edildi. Karadeniz'de gemiler battı, denizcilerin cansız bedenine ulaşıldı... Ezine ve Bandırma'dan da ölüm haberleri ardı ardına geldi... Dönemin valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları gideren özel kuruluşlar dışındaki işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmaması talimatını vermişti.
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CENAZELER DEFNEDİLEMEDİ Ahırkapı?da, Sarayburnu?nda, Büyükçekmece?de donarak ölen insan haberleri geliyordu. Üç günlük yoğun yağışın ardından kar ve fırtına durdu... İki gündür yapılamayan cenaze definleri gerçekleştirildi. Bir günlük aranın ardından kar fırtınası bu kez ilk dalgadan daha da şiddetli şekilde hayatı etkiledi. Sadece okullarda değil, kamu kurumlarında da gün kar tatili ilan edildi. O tarihlerde İstanbulluları en çok etkileyen şeylerden biri ise gıdaya erişimdi... Fırınlar çalışmayı sürdürse de Bayrampaşa Hali'ne gelen sebze/meyve kamyonları durunca kentte gıda sıkıntısı da yaşandı. Yiyecek ve tüp gibi pek çok temel ürünün fiyatlarında ani değişimler oldu.
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FELAKET 10 GÜN SÜRDÜ
Herkesi hazırlıksız yakalayan bu felaket 10 gün sürdü. 14 Mart?ta karın yerini yağmura bırakması ve güneşin yüzünü göstermesiyle İstanbullular rahat bir nefes aldı. Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması da 1 ay sürdü. Karın yerden kalkması 1 ayı bulurken, eriyen karlar ve sarkıtlar hayatı yeniden kısa süreli olumsuz etkilemeye devam etti.
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