Kendinizden Başka Herkesi Düşündüğünüzün 5 İşareti!

KENDİ İHTİYAÇLARINIZI ÖN PLANDA TUTMAMAK İnsanları memnun eden biri olarak, yorgun ve bitkin olsanız bile, sıklıkla başkalarının ihtiyaçlarını ilk sıraya koyabilirsiniz. Örneğin, siz de çok bitkin olsanız bile, uzun bir iş gününden sonra yine de başkalarına yemek pişirebilirsiniz. Kendinize zaman ayırdıklarında suçlu hissedebilirsiniz. Zamanla, bu durum sizi yorgun veya üzgün hissettirebilir çünkü kimsenin sizinle ilgilenmediğini ve sizinle ilgilenmediğini hissedersiniz.