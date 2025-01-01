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Kendinizden Başka Herkesi Düşündüğünüzün 5 İşareti!

Bilmeniz gereken her şey

  1. "HAYIR" DEMEDE SORUN MU YAŞIYORSUNUZ? Eğer insanları memnun eden biriyseniz, sürekli olarak bir şeyleri kabul etmenin, hatta kendinizi aşırı yüklemenin bile, altında yatan bir baskıyı kesinlikle hissetmiş olmalısınız. Başkalarını hayal kırıklığına uğratıyormuş gibi hissedebilir veya "hayır" demenin insanları size kızdıracağından korkabilirsiniz. Bu bir alışkanlık haline gelebilir ve zamanla bitkin düşebilirsiniz.

    "HAYIR" DEMEDE SORUN MU YAŞIYORSUNUZ? Eğer insanları memnun eden biriyseniz, sürekli olarak bir şeyleri kabul etmenin, hatta kendinizi aşırı yüklemenin bile, altında yatan bir baskıyı kesinlikle hissetmiş olmalısınız. Başkalarını hayal kırıklığına uğratıyormuş gibi hissedebilir veya "hayır" demenin insanları size kızdıracağından korkabilirsiniz. Bu bir alışkanlık haline gelebilir ve zamanla bitkin düşebilirsiniz.

  2. BAŞKALARININ ONAYINI İSTEMEK Başkalarının sizden memnun olup olmadığını sürekli kontrol ediyor olabilirsiniz veya kendinizi iyi hissetmek için başkalarının onayına ihtiyaç duyuyormuş gibi hissedebilirsiniz.

    BAŞKALARININ ONAYINI İSTEMEK Başkalarının sizden memnun olup olmadığını sürekli kontrol ediyor olabilirsiniz veya kendinizi iyi hissetmek için başkalarının onayına ihtiyaç duyuyormuş gibi hissedebilirsiniz.

  3. Bu onayı alamazsanız, aşırı derecede kaygılı hissedebilir veya yeterince iyi olmadığınızı düşünebilirsiniz, bu da sizi başkalarını daha da memnun etmeye çalışmaya daha da adamanıza neden olur.

    Bu onayı alamazsanız, aşırı derecede kaygılı hissedebilir veya yeterince iyi olmadığınızı düşünebilirsiniz, bu da sizi başkalarını daha da memnun etmeye çalışmaya daha da adamanıza neden olur.

  4. ÇATIŞMALARDAN KAÇINMAK Eğer insanları memnun etmeye çalışan biriyseniz, çatışmadan kaçınabilir ve öyle hissetmeseniz bile başkalarıyla sık sık aynı fikirde olabilirsiniz. Ayrıca barışı korumak için kabalık veya haksız muamele gibi kötü davranışlara da tahammül edebilirsiniz. Zamanla bu, kendinize karşı dürüst olmadığınızı veya sizden faydalanıldığını hissetmenize neden olabilir.

    ÇATIŞMALARDAN KAÇINMAK Eğer insanları memnun etmeye çalışan biriyseniz, çatışmadan kaçınabilir ve öyle hissetmeseniz bile başkalarıyla sık sık aynı fikirde olabilirsiniz. Ayrıca barışı korumak için kabalık veya haksız muamele gibi kötü davranışlara da tahammül edebilirsiniz. Zamanla bu, kendinize karşı dürüst olmadığınızı veya sizden faydalanıldığını hissetmenize neden olabilir.

  5. KENDİ İHTİYAÇLARINIZI ÖN PLANDA TUTMAMAK İnsanları memnun eden biri olarak, yorgun ve bitkin olsanız bile, sıklıkla başkalarının ihtiyaçlarını ilk sıraya koyabilirsiniz. Örneğin, siz de çok bitkin olsanız bile, uzun bir iş gününden sonra yine de başkalarına yemek pişirebilirsiniz. Kendinize zaman ayırdıklarında suçlu hissedebilirsiniz. Zamanla, bu durum sizi yorgun veya üzgün hissettirebilir çünkü kimsenin sizinle ilgilenmediğini ve sizinle ilgilenmediğini hissedersiniz.

    KENDİ İHTİYAÇLARINIZI ÖN PLANDA TUTMAMAK İnsanları memnun eden biri olarak, yorgun ve bitkin olsanız bile, sıklıkla başkalarının ihtiyaçlarını ilk sıraya koyabilirsiniz. Örneğin, siz de çok bitkin olsanız bile, uzun bir iş gününden sonra yine de başkalarına yemek pişirebilirsiniz. Kendinize zaman ayırdıklarında suçlu hissedebilirsiniz. Zamanla, bu durum sizi yorgun veya üzgün hissettirebilir çünkü kimsenin sizinle ilgilenmediğini ve sizinle ilgilenmediğini hissedersiniz.

  6. BUNALMIŞ VE KIRGIN HİSSETMEK İnsanları memnun etmeye çalışanlar her şeye "evet" demeye devam ettikleri için, çok fazla sorumlulukla boğuşabilirler. Yardımcı olmaya çalışsalar bile, gizlice rahatsız veya bitkin hissedebilirler ancak birini gücendirmemek için bunu dile getirmezler. Bu, takdir edilmediklerini hissetmelerine yol açabilir, ancak gerçekte ne hissettiklerini asla kimseye söyleyemeyebilirler.

    BUNALMIŞ VE KIRGIN HİSSETMEK İnsanları memnun etmeye çalışanlar her şeye "evet" demeye devam ettikleri için, çok fazla sorumlulukla boğuşabilirler. Yardımcı olmaya çalışsalar bile, gizlice rahatsız veya bitkin hissedebilirler ancak birini gücendirmemek için bunu dile getirmezler. Bu, takdir edilmediklerini hissetmelerine yol açabilir, ancak gerçekte ne hissettiklerini asla kimseye söyleyemeyebilirler.