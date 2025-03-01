İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak?

12 ilde yarın eğitime ara verildi
12 ilde yarın eğitime ara verildi
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sompo ile öğretmen & doktorlara kasko'da %30'a varan indirim!
Sponsorlu İçerik
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
FETÖ'ye yönelik 'Maydonoz Döner' soruşturmasında 126 tutuklama
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
Aynı üründe fiyat farkı yüzde 112
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, satışlar arttı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
MEB ikinci dönem yazılı sınav tarihlerini açıkladı
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Erdoğan: AB'yi içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarır
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Altay tanklarının ilk teslimatı bu yıl gerçekleşecek
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Bakan Şimşek: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
Araç Muayene İstasyonları Özelleştirme İhalesi sonuçlandı
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
İmamoğlu'na ifade vermek için 5 Mart'a kadar süre
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
2024 KPSS Puanı ile 2025 Öğretmen Atamaları Merak Konusu
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de rehine krizi: Şüpheli etkisiz hale getirildi
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Erdoğan: 2025 Barış Yılı Olsun Temennisi
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
Ekonomistler Şubat Enflasyon Tahminlerini Düşürdü
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
'Evlilik yerinde saydı, boşanma hızı rekor kırdı'
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Su ve Elektrik Faturalarına Yeni Düzenleme Geliyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
Berberler İçin Zam Oranı Tartışması Devam Ediyor
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
TCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar Değişti
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Kars Kağızman Belediyesi'ne Kayyum Atandı
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
İklim Kanunu Teklifi Meclis Çevre Komisyonu'nda
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
Meteoroloji'den Sarı Kodlu Uyarılar Geldi
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
Öğrencilerin kar tatili talebine Valilik yanıt
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
10 il ve 5 ilçede pazartesi günü eğitime ara verildi
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Yusuf Tekin: Kabine revizyonu yanlış anlaşılıyor
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
Borsa İstanbul'da yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
AK Parti'de A takımı netleşti!
AK Parti'de A takımı netleşti!
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı
Av Sırasında Kaza: İzmir'de Baba Gözaltına Alındı

İlk Oruç Ne Zaman, Sahura Ne Zaman Kalkılacak?

İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak?

  1. 2025 Ramazan ayı başlangıcı, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2025 Ramazan Bayramı tarihine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Ramazan ayının başlangıç tarihi...

    2025 Ramazan ayı başlangıcı, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2025 Ramazan Bayramı tarihine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Ramazan ayının başlangıç tarihi...

  2. RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? <p> Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu.<BR> Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu.
    Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

  3. İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK? <p> Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak.<p> Böylelikle ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.

    İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak.

    Böylelikle ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.

  4. İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK? <p> Bu yılın ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma günü yatsı ezanının ardından camilerde kılınacak.<BR> Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

    İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

    Bu yılın ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma günü yatsı ezanının ardından camilerde kılınacak.
    Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.