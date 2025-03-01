İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak?

2025 Ramazan ayı başlangıcı, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2025 Ramazan Bayramı tarihine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Ramazan ayının başlangıç tarihi...