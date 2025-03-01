İlk Oruç Ne Zaman, Sahura Ne Zaman Kalkılacak?
İlk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak?
-
2025 Ramazan ayı başlangıcı, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayram tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2025 Ramazan Bayramı tarihine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Ramazan ayının başlangıç tarihi...
-
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu.
Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.
-
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak.
Böylelikle ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.
-
İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
Bu yılın ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma günü yatsı ezanının ardından camilerde kılınacak.
Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.