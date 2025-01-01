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Arkeologlardan Gizemli Keşif

Firavunun kayıp mezarı olabilir!

  1. Bir Britanyalı arkeolog, ekibinin Mısır'da Kral 2. Thutmose yani firavuna ait ikinci bir mezar bulmuş olabileceğine inanıyor. Dr. Litherland, Observer gazetesine yaptığı açıklamada, bu ikinci mezarın firavunun mumyalanmış bedenini barındırabileceğinden şüphelendiğini belirtti. Arkeologlar, ilk mezarın gömüldükten altı yıl sonra bir sel nedeniyle boşaltıldığını ve ikinci bir mezara taşındığını düşünüyor.

    Bir Britanyalı arkeolog, ekibinin Mısır'da Kral 2. Thutmose yani firavuna ait ikinci bir mezar bulmuş olabileceğine inanıyor. Dr. Litherland, Observer gazetesine yaptığı açıklamada, bu ikinci mezarın firavunun mumyalanmış bedenini barındırabileceğinden şüphelendiğini belirtti. Arkeologlar, ilk mezarın gömüldükten altı yıl sonra bir sel nedeniyle boşaltıldığını ve ikinci bir mezara taşındığını düşünüyor.

  2. ÖLÜM SONRASI YAZIT BULUNDU Dr. Litherland, ikinci mezarın 23 metre yüksekliğinde kireçtaşı, kül, moloz ve çamur sıvadan oluşan yapay bir yığının altında bulunduğunu düşünüyor. Antik Mısırlılar tarafından Batı Vadileri'nde, Teb Nekropolü?nün Luksor kenti yakınlarındaki bir dağın parçası gibi görünmesi için tasarlandığı tahmin ediliyor. İlk mezar bir şelalenin arkasında bulunmuştu ve bu yüzden sel sularına maruz kaldığı düşünülüyor. Mısırbilimciler ilk mezarı ararken, 2. Thutmose?un eşi ve üvey kız kardeşi Hatşepsut tarafından mezar içeriğinin yakındaki ikinci bir yere taşındığını belirten ölüm sonrası bir yazıt buldular.

    ÖLÜM SONRASI YAZIT BULUNDU Dr. Litherland, ikinci mezarın 23 metre yüksekliğinde kireçtaşı, kül, moloz ve çamur sıvadan oluşan yapay bir yığının altında bulunduğunu düşünüyor. Antik Mısırlılar tarafından Batı Vadileri'nde, Teb Nekropolü?nün Luksor kenti yakınlarındaki bir dağın parçası gibi görünmesi için tasarlandığı tahmin ediliyor. İlk mezar bir şelalenin arkasında bulunmuştu ve bu yüzden sel sularına maruz kaldığı düşünülüyor. Mısırbilimciler ilk mezarı ararken, 2. Thutmose?un eşi ve üvey kız kardeşi Hatşepsut tarafından mezar içeriğinin yakındaki ikinci bir yere taşındığını belirten ölüm sonrası bir yazıt buldular.

  3. YAKLAŞIK BİR AY İÇİNDE TÜM YAPI ORTAYA ÇIKACAK Britanya-Mısır ortak ekibi, tünel kazmanın çok tehlikeli olduğu değerlendirildiği için, şu anda mezarı elle ortaya çıkarmak için çalışıyor. Dr. Litherland, "Yaklaşık bir ay içinde tüm yapıyı ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyoruz." dedi. Ekip, ilk mezarı kraliyet kadınlarının mezar yerleriyle ilişkilendirilen bir bölgede bulmuştu, ancak gömü odasına girdiklerinde duvar süslemeleri olduğunu fark ettiler bu, bir firavuna ait olduğunun işaretiydi. Dr. Litherland, "Tavanın bir kısmı hala sağlamdı. Maviye boyanmış ve üzerinde sarı yıldızlar vardı. Mavi tavan ve sarı yıldızlar yalnızca kralların mezarlarında bulunur." diye konuştu.

    YAKLAŞIK BİR AY İÇİNDE TÜM YAPI ORTAYA ÇIKACAK Britanya-Mısır ortak ekibi, tünel kazmanın çok tehlikeli olduğu değerlendirildiği için, şu anda mezarı elle ortaya çıkarmak için çalışıyor. Dr. Litherland, "Yaklaşık bir ay içinde tüm yapıyı ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyoruz." dedi. Ekip, ilk mezarı kraliyet kadınlarının mezar yerleriyle ilişkilendirilen bir bölgede bulmuştu, ancak gömü odasına girdiklerinde duvar süslemeleri olduğunu fark ettiler bu, bir firavuna ait olduğunun işaretiydi. Dr. Litherland, "Tavanın bir kısmı hala sağlamdı. Maviye boyanmış ve üzerinde sarı yıldızlar vardı. Mavi tavan ve sarı yıldızlar yalnızca kralların mezarlarında bulunur." diye konuştu.

  4. Bu hafta BBC?nin Newshour programına konuşan Dr. Litherland, keşif karşısında büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Litherland, "Bu tür şeylere ulaşmanın duygusu olağanüstü bir şaşkınlık. Beklenmedik bir şeyle karşılaştığınızda, duygusal olarak gerçekten çok sarsıcı oluyor." ifadelerini kullandı. 2. Thutmose, Mısır?ın en büyük firavunlarından biri ve kendi başına hüküm süren nadir kadın firavunlardan biri olarak kabul edilen Kraliçe Hatşepsut?un eşi olarak biliniyor. 2. Thutmose, yaklaşık M.Ö. 1493 ile 1479 yılları arasında hüküm sürdüğüne inanılan Tutankamon?un atalarından biriydi. Tutankamon?un mezarı, 1922 yılında Britanyalı arkeologlar tarafından bulunmuştu.

    Bu hafta BBC?nin Newshour programına konuşan Dr. Litherland, keşif karşısında büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Litherland, "Bu tür şeylere ulaşmanın duygusu olağanüstü bir şaşkınlık. Beklenmedik bir şeyle karşılaştığınızda, duygusal olarak gerçekten çok sarsıcı oluyor." ifadelerini kullandı. 2. Thutmose, Mısır?ın en büyük firavunlarından biri ve kendi başına hüküm süren nadir kadın firavunlardan biri olarak kabul edilen Kraliçe Hatşepsut?un eşi olarak biliniyor. 2. Thutmose, yaklaşık M.Ö. 1493 ile 1479 yılları arasında hüküm sürdüğüne inanılan Tutankamon?un atalarından biriydi. Tutankamon?un mezarı, 1922 yılında Britanyalı arkeologlar tarafından bulunmuştu.