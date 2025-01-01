Arkeologlardan Gizemli Keşif

YAKLAŞIK BİR AY İÇİNDE TÜM YAPI ORTAYA ÇIKACAK Britanya-Mısır ortak ekibi, tünel kazmanın çok tehlikeli olduğu değerlendirildiği için, şu anda mezarı elle ortaya çıkarmak için çalışıyor. Dr. Litherland, "Yaklaşık bir ay içinde tüm yapıyı ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyoruz." dedi. Ekip, ilk mezarı kraliyet kadınlarının mezar yerleriyle ilişkilendirilen bir bölgede bulmuştu, ancak gömü odasına girdiklerinde duvar süslemeleri olduğunu fark ettiler bu, bir firavuna ait olduğunun işaretiydi. Dr. Litherland, "Tavanın bir kısmı hala sağlamdı. Maviye boyanmış ve üzerinde sarı yıldızlar vardı. Mavi tavan ve sarı yıldızlar yalnızca kralların mezarlarında bulunur." diye konuştu.