Kar Yağışının Ardından Tezgahlarda Son Durum

Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balıkçı Sezgin Acar, havaların soğumasıyla birlikte bazı balık türlerinin azaldığını belirterek, "Şu anda hamsi, istavrit, çupra ve levrek satıyoruz. Hamsi Marmara'dan az çıkıyor, daha çok Karadeniz'den geliyor. Fiyatlar yükseldi, şu anda hamsinin kilosu 400 TL, istavrit ise en uygun fiyatlı balık olarak 200 TL'den satılıyor. Çeşit azalsa da taze balık bulmak mümkün" şeklinde konuştu.