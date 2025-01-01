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Kar Yağışının Ardından Tezgahlarda Son Durum

Balık fiyatları ne kadar oldu?

  1. Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balıkçı Sezgin Acar, havaların soğumasıyla birlikte bazı balık türlerinin azaldığını belirterek, "Şu anda hamsi, istavrit, çupra ve levrek satıyoruz. Hamsi Marmara'dan az çıkıyor, daha çok Karadeniz'den geliyor. Fiyatlar yükseldi, şu anda hamsinin kilosu 400 TL, istavrit ise en uygun fiyatlı balık olarak 200 TL'den satılıyor. Çeşit azalsa da taze balık bulmak mümkün" şeklinde konuştu.

    Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balıkçı Sezgin Acar, havaların soğumasıyla birlikte bazı balık türlerinin azaldığını belirterek, "Şu anda hamsi, istavrit, çupra ve levrek satıyoruz. Hamsi Marmara'dan az çıkıyor, daha çok Karadeniz'den geliyor. Fiyatlar yükseldi, şu anda hamsinin kilosu 400 TL, istavrit ise en uygun fiyatlı balık olarak 200 TL'den satılıyor. Çeşit azalsa da taze balık bulmak mümkün" şeklinde konuştu.

  2. Balıkçı Barış Yıldız ise Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları balık tüketmeye davet ederek, "Karadeniz ve Marmara hamsisi, mezgit, istavrit tezgahlarımızda yerini aldı.

    Balıkçı Barış Yıldız ise Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları balık tüketmeye davet ederek, "Karadeniz ve Marmara hamsisi, mezgit, istavrit tezgahlarımızda yerini aldı.

  3. Fiyatlar bir miktar düştü. Karadeniz hamsisi 300 TL, Marmara hamsisi 400 TL, istavrit 200 TL, sardalya ise 200 TL'den satılıyor. Ramazan'da fiyatların daha da uygun olmasını bekliyoruz" dedi.

    Fiyatlar bir miktar düştü. Karadeniz hamsisi 300 TL, Marmara hamsisi 400 TL, istavrit 200 TL, sardalya ise 200 TL'den satılıyor. Ramazan'da fiyatların daha da uygun olmasını bekliyoruz" dedi.

  4. Balıkçı Metin Çokgezenler de kar yağışı sonrası havaların düzelmesiyle birlikte balığın bollaştığını ifade ederek, "Teknelerimiz avlanmaya başladı, Karadeniz'de hamsicilik yapılıyor. Bugünkü fiyatlar 300-400 TL arasında, ancak yarın biraz daha düşebilir.

    Balıkçı Metin Çokgezenler de kar yağışı sonrası havaların düzelmesiyle birlikte balığın bollaştığını ifade ederek, "Teknelerimiz avlanmaya başladı, Karadeniz'de hamsicilik yapılıyor. Bugünkü fiyatlar 300-400 TL arasında, ancak yarın biraz daha düşebilir.

  5. Vatandaşlar her zaman ucuz ve taze balık istiyor. Balık bol olursa fiyatlar düşer, az olursa yükselir. Şu anda hamsi 400 TL, istavrit 250-300 TL, sardalya 150-200 TL, çinekop 600 TL, çupra ve levrek ise tanesi 200 TL'den satılıyor. Önümüzdeki günlerde havalar böyle giderse fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

    Vatandaşlar her zaman ucuz ve taze balık istiyor. Balık bol olursa fiyatlar düşer, az olursa yükselir. Şu anda hamsi 400 TL, istavrit 250-300 TL, sardalya 150-200 TL, çinekop 600 TL, çupra ve levrek ise tanesi 200 TL'den satılıyor. Önümüzdeki günlerde havalar böyle giderse fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

  6. Balık almak için pazara gelen vatandaşlar ise kış balıklarını tercih ettiklerini söyledi. Müşteri Cengiz Çor, "Şu an hamsi ve istavrit alıyorum, çünkü mevsimi" derken, Mehmet Yılmaz ise, "Kış balığı olarak hamsi ve istavrit tercih ediyorum, başka balık tercih etmem" ifadelerini kullandı. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde hava şartlarının uygun gitmesi halinde fiyatların daha da düşebileceğini belirtti.

    Balık almak için pazara gelen vatandaşlar ise kış balıklarını tercih ettiklerini söyledi. Müşteri Cengiz Çor, "Şu an hamsi ve istavrit alıyorum, çünkü mevsimi" derken, Mehmet Yılmaz ise, "Kış balığı olarak hamsi ve istavrit tercih ediyorum, başka balık tercih etmem" ifadelerini kullandı. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde hava şartlarının uygun gitmesi halinde fiyatların daha da düşebileceğini belirtti.