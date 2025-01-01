Icardi - China Suarez İle Birlikte Derbide!

Takımın son derbi hazırlıklarını izlemek için Florya Metin Oktay Tesisleri?ne giden Arjantinli golcü, maç günü de sevgilisi China Suarez ile birlikte stada gitti.

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