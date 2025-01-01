Icardi - China Suarez İle Birlikte Derbide!
Derbide tribünde yer alan Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.
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Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, derbi ülkesi Arjantin'den İstanbul'a gelerek derbide takımına destek verdi.
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Takımın son derbi hazırlıklarını izlemek için Florya Metin Oktay Tesisleri?ne giden Arjantinli golcü, maç günü de sevgilisi China Suarez ile birlikte stada gitti.
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Maç öncesi sahaya inen Arjantinli golcü, orta alana giderek taraftarı selamladı.
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Ardından Icardi, bütün stada üçlü çektirdi.
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Icardi, UEFA Avrupa Ligi?nin 4?üncü haftasında oynanan Tottenham mücadelesinde dizinden sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma duruşması 11 Mart'ta görülecek.